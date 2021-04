¿Qué otras criptomonedas famosas existen además de Bitcoin?

En medio de la vacunación masiva contra el coronavirus en todo el mundo, el 2021 parece ser un año que recuperación financiera y se habla cada vez más de la inversión en el mundo de las criptomonedas o criptodivisas. Esta alternativa al sistema bancario es uno de los más elegidos por todos aquellos que buscan las libertadores financieras.



En los últimos tres años, las métricas de Google indicaron que aumentó la búsqueda del término "criptomoneda" y en julio del 2020 tuvo un incremento exponencial. Si bien la más conocida es el Bitcoin (BTC), hoy existen más de 10.000 monedas virtuales en todo el mundo. Algunas de ellas son:

Ethereum (ETH)

Binance Coin (BNB)

Cardano (ADA)

Tether (USDT)

Polkadot (DOT)

Ripple (XRP)

Uniswap (UNI)

Litecoin (LTC)

Chainlink (LINK)

¿Para qué funcionan las criptomonedas?

Las criptomonedas no son dinero físico, es decir no se pueden tener en la mano, sino que es dinero totalmente virtual que se maneja en internet. No está regulado por el sistema bancario tradicional y las reglas las ponen los mismos usuarios, eso sí: quienes entren en este mundo deben seguir las reglas.



Hoy ya son muchos los que aceptan criptomonedas como método de pago, así tenemos por caso restaurantes, empresas de tecnología, aplicaciones digitales como Namecheap, Wordpress, Reddit y Flattr, y hace poco se conoció que Mercado Libre también aceptará esta moneda como forma de pago.

Principales características de las criptomonedas