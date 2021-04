En Argentina ya se puede comprar una casa con criptomonedas

Por Gonzalo Andrés Castillo

Las criptomonedas llegaron para quedarse. Con el paso del tiempo, estos activos digitales pasaron de ser un asunto de pequeños inversores que estaban metidos en la informática a un cambio de paradigma en las finanzas personales e institucionales.

Como consecuencia, empresas tradicionales tuvieron que adaptarse y otras más recientes nacieron para dar un golpe sobre la mesa. Una de ellas es CryptoAvisos, una plataforma argentina que permite comprar vehículos, servicios e inmuebles con criptomonedas.

Qué es CryptoAvisos

CryptoAvisos.com es un sitio web argentino que actúa como un Mercado Libre del mundo cripto. Básicamente, cumple el rol de conector entre compradores y vendedores que deseen publicar productos o servicios a cambio de una remuneración en criptomonedas, las cuales pueden ser Bitcoin, Ethereum, Dai y Tether, siendo estas últimas dos stablecoins o divisas estables atadas a una moneda fiduciaria como lo es el dólar.

A través de su sitio web, los creadores se definen brevemente para que sus clientes se animen a utilizar la plataforma.

“Somos un grupo de personas distribuidas en el territorio de la República Argentina que cree en las criptomonedas como una emergente manifestación del dinero, que pretende cambiar los parámetros tradicionales del funcionamiento del sistema económico, flexibilizando y proporcionando mayor poder a los usuarios. Una criptomoneda no se limita a Bitcoin, que es la más conocida socialmente, sino que entiende a Ethereum, DAI y USDT como más alternativas al dinero FIAT”.

En este caso, el sistema de transacción se denomina P2P (Peer to Peer) o C2C (Customer to Customer), lo que significa que el usuario trata directamente con su contraparte y no existe un intermediario que intervenga en el precio o la cantidad de los bienes y el dinero comercializado.

Comprar un inmueble con criptomonedas

Además de vender cursos de finanzas, criptomonedas y programación u ofrecer servicios se construcción, asesoramiento o diseño, a través de CryptoAvisos se pueden vender productos de todo tipo, desde vehículos importados como BMW o Mercedes Benz hasta diversos NFT, placas de video para minar y, lo más curioso, inmuebles.

Departamentos, casas quintas, hogares convencionales y demás clase de viviendas están publicadas en la web. Como método de pago, la mayoría utiliza Tether debido a su estabilidad, sin embargo, también se pueden comprar inmuebles con Bitcoin o Ethereum, por ejemplo.

Lo que no está permitido es utilizar dólares, euros, pesos o cualquier moneda “convencional”, ya que para eso existen plataformas tradicionales como Mercado Libre o cualquier inmobiliaria.