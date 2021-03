PayPal anunció que aceptará Bitcoin y otras criptomonedas

La empresa de servicios de pago Paypal anunció hoy que aceptará Bitcoin y otras tres criptomonedas como forma de pago a través de su plataforma en comercios de Estados Unidos, por lo que expande así el uso de criptoactivos a los más de 380 millones de clientes de la empresa en todo el mundo.



El nuevo servicio llamado "Checkout con Crypto" permitirá usar las criptomonedas Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash como forma de pago en comercios de Estados Unidos que, sin embargo, no recibirán criptomonedas sino el equivalente de su cotización en ese momento en dólares.



La noticia de PayPal llega solo 24 horas después de que Visa anunciara que comenzará a procesar pagos hechos con USD Coin, una stablecoin, como se llama a las criptomonedas que están respaldada por el dólar para evitar su alta volatilidad.



"A medida que se acelera el uso de los pagos digitales y las monedas digitales, la introducción de Checkout con Crypto continúa con nuestro enfoque en impulsar la adopción generalizada de las criptomonedas, mientras continuamos ofreciendo a los clientes de PayPal opciones y flexibilidad en las formas en que pueden pagar", señaló Dan Schulman, presidente y director ejecutivo de PayPal, en un comunicado.



En ese sentido, Schulman dijo que el próximo paso de la empresa será "permitir que las criptomonedas realicen compras en empresas de todo el mundo" como parte de su apuesta para "impulsar la ubicuidad y la aceptación masiva de las monedas digitales".



La opción de comprar con criptomonedas estará disponible para los clientes la seleccionen como método de pago sólo si tienen suficientes criptomonedas de un solo tipo en su billetera PayPal para cubrir el precio de compra.



De ser así, la opción aparecerá junto con otros métodos de pago en la billetera de PayPal, como una cuenta bancaria, saldo o tarjeta de crédito o débito.



En ese caso, los clientes podrán seleccionar su criptomoneda de su elección (Bitcoin, Litecoin, Ethereum o Bitcoin Cash) y usar su saldo disponible de una sola de ellas para cancelar el total de la compra elegida.



En octubre del año pasado, Paypal había dado un fuerte impulso a los criptoactivos al habilitar la compra, depósito y venta de estas cuatro criptomonedas a través de su plataforma, por lo que ahora los clientes podrán usarlas como forma de pago y sin tarifas de transacción adicionales.



La noticia de hoy generó un impulso en la cotización de Bitcoin que, en las últimas 24 horas, creció un 1,85% hasta los US$ 58.849, mientras que Ethereum subía un 3,46% hasta los US$ 1.836, según el portal especializado Coinmarketcap.