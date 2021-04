El Bitcoin se encamina hacia un nuevo récord

El Bitcoin (BTC) superó en las últimas horas los US$ 60.000 y quedó a un paso de llegar a su máxima histórico, en medio de un clima de euforia ante la pronta salida a cotización en la bolsa de Nueva York de la empresa Coinbase, una de las principales plataformas de compra de criptomonedas en Estados Unidos.



Esta mañana, el BTC alcanzó los US$ 61.300 por unidad, apenas US$ 500 por debajo del máximo histórico que había marcado un mes atrás, e hilvana su quinto día consecutivo de crecimientos intradiarios, aunque luego recortó su alza para quedar apenas arriba de los US$ 60.000 en horas de la tarde, según el portal especializado Tradingview.



Desde que comenzó el año, Bitcoin acumula un crecimiento del 110% pero, si se lo compara contra su precio más bajo en marzo de 2020 (US$ 3.500), su crecimiento supera el 1.600% en poco más de 12 meses, mucho más que cualquier otro activo financiero o commmoditie.

#Bitcoin se mantiene por los 60000 , justo a menos de 72 horas de la IPO de #Coinbase ...#Criptomonedas pic.twitter.com/mMPlBNImZZ — Jhon Torres Jimenez (@jhontxu) April 12, 2021





En un contexto de cada vez mayor aceptación de las criptomonedas tanto por empresas como de consumidores y de formas de pago, en las últimas jornadas se sumó la noticia de que el próximo miércoles 14 de abril la empresa Coinbase Global Inc empezará a cotizar en el índice Nasdaq.



Coinbase es una de las principales plataformas para el intercambio de criptomonedas en Estados Unidos y su salto a la bolsa será el primero en su tipo para una empresa que se dedique a la compra y venta de criptomonedas.



Las expectativas de que su acción tenga una gran recepción por parte de los inversores que buscan sumar a su porfolio empresas emergentes del sector sumó volumen a la demanda por el BTC y otras criptomonedas.