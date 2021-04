Alarmante: ¿a cuánto podría llegar el dólar en la segunda quincena de abril?

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y en función del tipo de cambio nominal, se espera que para fines de abril el dólar estadounidense alcance un valor de $93,4 considerando el precio oficial.

Hay que aclarar que, al día 15 de abril y según el Banco Nación, la cotización oficial del dólar es de $92,25 para la compra y $98,25 para la venta.

Fuente: bcra.gob.ar



Dólar en Argentina: ¿cómo tomar los valores del Relevamiento?

La situación es alarmante porque no hay mes para el cual no se espere un aumento en el valor de la divisa estadounidense. No obstante, es importante destacar que se observa una tendencia un tanto positiva.

¿De qué se trata? De que en los últimos meses en efecto hubo un aumento del dólar, aunque el mismo no coincidió con lo que se esperaba de acuerdo a relevamientos anteriores.

Sin ir más lejos, para el mes de marzo se esperaba que la divisa cerrara a un valor de $95, cifra que no solo no alcanzó durante el mes de abril sino que tampoco se espera que lo haga.

Todo esto indica que los valores obtenidos por los Relevamientos de Expectativas de Mercado hay que tomarlos más bien como algo orientativo, como un pronóstico susceptible de nuevas modificaciones.

¿Qué dice el último informe del REM?

Tal como indica el informe compartido por el Banco Central de la República Argentina, “el tipo de cambio nominal mayorista (AR$/US$) promedio mensual se ubicó en $91,07 por dólar en marzo de 2021 ($0,29 por dólar por debajo de lo pronosticado en el último REM)”.

En línea con esto, se agrega que “la proyección de las y los analistas para diciembre de 2021 se ubicó en $115,00 por dólar, mientras que lo estimado para fines del año 2022 arrojó un valor de $160,00 por dólar”.

Si bien varios de los valores se presentan menores en comparación a los de pronósticos anteriores, se observa que el aumento que se espera para el último mes de este año sigue siendo considerablemente mayor al comunicado por Martín Guzmán.

Hacia principios de este 2021, el ministro de Economía había anunciado que, de acuerdo sus estimaciones, esperaba que el dólar cerrara el año a una cotización de $102,40.

En resumen, se podría decir que las nuevas estimaciones son apenas más esperanzadoras que las anteriores, aunque esto no evita que el dólar siga aumentando.