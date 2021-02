Victoria's Secret volvió y lo hizo a lo grande: las claves de su campaña inclusiva

Victoria's Secret lanzó su nueva campaña llamada "Destination: swim" con una propuesta inclusiva: cuerpos reales. La marca decidió romper con su concepto de "cuerpos perfectos" y eligió a cuatro modelos que tienen contexturas y estilos distintos. Cabe destacar que esto es algo que toda la industria de la moda en general está probando. Lo que los consumidores acabarán juzgando es si se trata de un compromiso real y genuino, o una mera estrategia de venta.



Plus Size y siluetas naturales son sus nuevas apuestas para bikinis y enterizas, luego de estar casi 5 años fuera del mercado. En la presentación de su lanzamiento publicó un video con la leyenda "Con un clima más cálido a la vuelta de la esquina, es hora de pensar en el traje perfecto para su escapada" e imágenes de diferentes mujeres.

Fuente: Instagram @victoriassecret

El objetivo de Victoria's Secret es empoderarse y adaptarse a los nuevos paradigmas. Esta trasformación la está logrando de la mano del nuevo director creativo, Raúl Martínez, que desembarcó en la marca en enero del 2021 y tiene una larga trayectoria en el mundo de la moda, principalmente en Condé Nast, una editora de revistas de moda.



La nueva era de Victoria's Secret

La marca de lencería perdió terreno en el mundo de la moda, luego de muchos polémicas por su falta de inclusión, diversidad y su rechazo por los talles grandes. Fue en 2016 cuando anunció que discontinuaría su colección de baño para enfocarse en líneas más rentables como la lencería, la belleza y su línea Pink.



Pero esta decisión les costó perdidas de casi 525 millones de dólares en ventas y el surgimiento de una nueva marca que los haría temblar por su diversidad y su inclusión: Savage X Fenty de Rihanna. Esto los obligo a suspender el popular desfile "Victoria's Secret Fashion Show" y cerrar más de 250 tiendas en Estados Unidos.

Fuente: Instagram @victoriassecret

La nueva era de Victoria's Secret da aires de esperanza para salvar la marca. Sus trajes de baño, pensados en la diversidad, llegará a mas mujeres, quienes hace años exigen talles grandes ya que sus modelos no representan los cuerpos reales. Esta nueva etapa incluye a modelos como Paloma Elsesser, Imaan Hamman, Jill Kortleve y Taylor Hill.



La historia de Victoria's Secret llega a la pantalla chica

La plataforma por streaming Hulu está preparando un documental para el 2022 llamado "The Rise and Fall of Victoria’s Secret" (El ascenso y la caída de Victoria's Secret), en el que profundizará sobre la historia de la marca que nació en el año 1977. Lo poco que se sabe es que tendrá tres episodios con relatos de primera fuente e mostrará como funciona la compañía, su paso en la cultura popular y su declive.