Arranque sólido del agro en 2026: más exportaciones y mayor ingreso de divisas

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que el agro registró un fuerte desempeño en el primer bimestre de 2026: diez complejos productivos alcanzaron volúmenes récord de exportación en la última década, según datos del INDEC analizados por el área de mercados agroalimentarios.

Agro: exportaciones récord en múltiples complejos productivos En función del volumen exportado, y respecto del 2025, se destacan los complejos (que incluyen productos primarios y sus derivados) de: Trigo (+92%); Cebada (+32%); Girasol (+249%); Pesca y Acuicultura (+14%); Forrajeras (+132%); Azúcar (+43%); Productos lácteos (+19%); Apicultura (+60%); Ovinos (+38%) y Aromáticas y especias (+30%).

Los productos dentro de cada complejo que explican estos incrementos son: en el caso del trigo, el aumento de la venta de granos que casi duplicaron las exportaciones respecto de 2025; en la pesca, el crecimiento se debe a un aumento de las ventas de moluscos y crustáceos; en la cebada, los granos y la malta; en el caso de girasol el crecimiento se dio en semillas, aceites y subproductos; en forrajeras por las ventas de alfalfa y otras forrajeras; en los lácteos los aumentos se observaron en leche en polvo y quesos; en ovinos por la lana y la carne; y en aromáticas por los incrementos de orégano y semillas de coriandro.

Las exportaciones tuvieron distintos de destino de venta, de acuerdo a la cadena analizada. La miel se exportó a Estados Unidos, Alemania y España. El azúcar tuvo como destino Chile y Estados Unidos. Las aromáticas y especias, Sri Lanka, Brasil y Chile. La cebada fue a Arabia Saudita, Brasil y Jordania. Las forrajeras fueron a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y China. El girasol se exportó a India, Países Bajos y Bulgaria. Los productos lácteos se destinaron a Brasil y Argelia. Los ovinos se exportaron a China, Italia y Turquía. Los productos de la pesca a China, España y Tailandia y el trigo a Vietnam, Bangladesh e Indonesia.

El análisis evidencia una diversificación de mercados y productos, consolidando el posicionamiento de la agroindustria argentina en el mundo. Todas las regiones productivas del país están representadas en esta matriz exportadora, lo que refuerza la competitividad y el alcance global del sector.