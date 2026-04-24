El maíz eleva sus proyecciones y la cosecha podría alcanzar las 61 millones de toneladas

El maíz mejora sus proyecciones productivas tras ajustes en el área sembrada y mejores condiciones de cultivo en gran parte del país.

La cosecha de maíz ya cubre el 25% del área apta a nivel nacional, con un rinde promedio de 87,5 qq/Ha, según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En cuanto a las regiones, los resultados alcanzan los 100 qq/Ha en el Núcleo Norte y 94,8 qq/Ha en el Núcleo Sur.

Ajustes en la siembra y buenas condiciones elevan la producción Respecto a la condición hídrica, luego de los últimos eventos de lluvias, se mantienen adecuados niveles de reservas, aunque se registran excesos hídricos en varios sectores, como el Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos.

“Sumado a ello, luego de recorrer el centro del área agrícola nacional y reanalizar el área sembrada con validación por imágenes satelitales, se ajusta al alza la superficie estimada, resultando en 8,1 MHa (+300 mil hectáreas). En consecuencia, asciende la proyección de producción a 61 millones de toneladas (+ 4 MTn)”, precisaron desde la Bolsa.

En este contexto, que haya subido la proyección de producción no es casual: se combinó un clima bastante favorable en varias zonas clave con el uso de buena tecnología en el campo. Eso ayudó a sostener rindes altos y a que el maíz siga siendo uno de los cultivos más fuertes de la campaña, con impacto directo en las exportaciones y en el ingreso de dólares.

Además, este aumento en la producción genera buenas expectativas en toda la cadena, porque no solo beneficia al productor, sino también al transporte, la logística y a las industrias que usan maíz como materia prima. Igual, no todo es tan lineal: hay cierta preocupación por los costos y por cómo se mueven los precios a nivel internacional, que pueden terminar influyendo en cuánto se aprovecha realmente esta cosecha récord.