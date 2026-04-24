El Tesoro vuelve al mercado para rescatar vencimientos y estirar plazos de deuda

La Secretaría de Finanzas realizará una licitación el martes 28 de abril con nuevos papeles y una operación de conversión para postergar pagos de corto plazo.

El Gobierno nacional volverá a poner a prueba el apetito del mercado por la deuda en pesos. La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación para el martes 28 de abril, en una operación que combina la emisión de nuevos instrumentos con una conversión de títulos ya existentes. El objetivo es claro: rescatar vencimientos cercanos y reemplazarlos por papeles con plazos más largos, una estrategia que el Tesoro viene utilizando para evitar concentraciones de pagos y ganar aire financiero.

El Tesoro busca estirar plazos de deuda Según el anuncio oficial, la licitación incluirá la LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026, identificada como S12J6. Además, se ofrecerán papeles con vencimientos más extendidos, entre ellos TMG28 y TZXM8, de acuerdo con la nomenclatura informada por el Ministerio de Economía. En paralelo, la Secretaría de Finanzas abrirá una operación de conversión para que los tenedores de determinados títulos puedan entregar papeles actuales y recibir otros con vencimiento posterior. La publicación oficial menciona el canje de M31G6 por TMF28 y de TZXD6 por TZXM8.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2047790458466681186?s=20&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el martes 28 de abril:



Licitación



LECAP



12/06/26 (S12J6) - nueva



TAMAR



31/8/2028 (TMG28) - nueva



BONCER



29/09/28 (TZXS8)



CER/TAMAR



29/06/29 (TXMJ9) - nueva



Dólar Linked



30/09/26 (D30S6)… pic.twitter.com/wvFuWwmAcF — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 24, 2026

La lógica de fondo no pasa solo por conseguir financiamiento. En este tipo de operaciones, el Tesoro intenta administrar el calendario de pagos para que los vencimientos no se acumulen en fechas críticas. Cuando una gran cantidad de deuda vence en poco tiempo, el Gobierno queda obligado a renovar casi todo en una misma jornada o a enfrentar una salida importante de pesos. Por eso, la conversión de papeles funciona como una forma de cambiar deuda que vence antes por otra que vence después.

Ese movimiento también tiene impacto sobre el mercado cambiario. Si los pesos que salen de un vencimiento no vuelven a colocarse en instrumentos del Tesoro, pueden terminar buscando cobertura en el dólar, en bienes o en otros activos. En un contexto en el que el Gobierno busca reducir la presión sobre los tipos de cambio financieros y sostener la estabilidad cambiaria, cada licitación cumple una doble función: renovar deuda y absorber liquidez.