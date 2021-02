Modelos "plus size": ¿Qué significa este concepto y qué marcas ya apuestan al cambio?

En las pasarelas, en las redes y en las vidrieras se percibe un cambio que parece no tener retorno luego del cuestionamiento y la ruptura con el modelo lánguido de belleza estereotipada. El nuevo rumbo implica la aceptación de diversos tipos de cuerpos de hombres y mujeres que no solían encajar en lo socialmente aceptable dentro del mundo de la moda. Mientras, muchas firmas amplían su rango de talles, surgen marcas para físicos que salen de la norma, que por fin resalta lo bello y positivo de las curvas.

Crédito foto: Instagram

Los especialistas señalan que aportan salud mental, seguridad, autoestima y amor propio. Los modelos “plus size“ llaman a reflexionar sobre los estándares de belleza y traen con ello más beneficios de los que se cree.

Sin embargo, más allá de estas nuevas maneras de publicitar la indumentaria dirigida a todos los tipos de hombres y mujeres, el término “plus size“ también está en el ojo de la tormenta y ha sido cuestionado.

La modelo y activista Ashley Graham, por ejemplo, sostiene que ese nombre está desactualizado y etiqueta a las mujeres en una “categoría“ asociada a hábitos no saludables, cuando no necesariamente es así. “¿Por qué tenemos que describir a una mujer por el número dentro de sus pantalones? ¿Por qué no podemos simplemente decir su ocupación, su nombre y es todo?“, cuestionó durante un programa australiano de televisión, The Project.

Crédito foto: Instagram

Así, a pesar de que el mundo de la moda se subió a esta forma de romper el molde mostrándose a la vanguardia de esta cuestión tan social como cultural, el tema sigue siendo polémico y delicado. No obstante, en líneas generales parece un avance significativo con respecto a la situación anterior. Lo cierto es que la industria muestra que le interesa tomar estos temas sensibles, salir de la tibieza y mostrar una postura que pueda incidir positivamente a futuro.

Algunas marcas

Zara

La marca española, siempre subida a la vanguardia, ya amplió su registro de tallas y comenzó a trabajar sobre el concepto de diversidad con respecto a tipos de cuerpo, colores de piel y otros aspectos en todas sus comunicaciones. La gran pregunta es: si ingresas a su tienda online, ¿Encuentras todos los talles en stock?

Crédito foto: Instagram

Alpine Butterfly

La colombiana Olga Caro creó, inspirada por su sobrina a la que le costaba encontrar talles que la favorecieran, una marca de trajes de baño para celebrar a mujeres con cuerpos de todo tipo.

Marina Rinaldi

Es la primera tienda de indumentaria prêt-à-porter especializada en mujeres de talle del 46 en adelante. La marca lleva el nombre de la bisabuela del creador, Achille Maramotti, fundador del grupo Max Mara.

Dove

Es una marca precursora en cuanto a la inclusión y el “body postivive“, que incentiva la autoaceptación y la representación de cuerpos reales más allá del estándar de belleza. Sus campañas incluyen personas de todas las edades, colores y tallas. Crédito foto: Instagram

Levis

La marca nacida del clásico denim se ha diversificado pero siempre fabricó todas las tallas y hasta creó en 2017 una línea de alta gama para tallas más allá del 44 para que todos tuvieran acceso a la misma calidad en prendas Levis.

La clave de este movimiento y del cambio de perspectiva es que pueda acompañarse con hechos reales, tangibles y concretos. De nada sirven las campañas si luego no se respetan las leyes o las medidas de la compañía no son verdaderamente inclusivas y plurales. Los consumidores deberán estar atentos para ser los verdaderos agentes de control y marcar los puntos de evolución que pueden guiar hacia una sociedad más equitativa y empática.