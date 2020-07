Argentina se suma a la alianza para conquistar el mercado vitivinícola chino

Wines of Argentina, la institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel internacional, selló un a.uerdo con Grapea & Co para integrar la Alianza del Nuevo Mundo (New World Alliance), un proyecto que por primera vez une a seis países y regiones vitivinícolas con un objetivo en común: mostrar la riqueza de sus vinos a wine lovers y consumidores de China.

Junto con Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Canadá y Estados Unidos (California), Argentina participará de diversas acciones que buscarán potenciar la imagen del producto insignia nacional en uno de los principales mercados de exportación.

La iniciativa forma parte de la apuesta de WofA a la educación permanente y el trabajo sistemático con influenciadores globales para contribuir positivamente a la percepción de Argentina como un país moderno en términos vitivinícolas y productor de vinos premium.

El proyecto educativo liderado por Grapea & Co (organización fundada por Yang Lu, el primero y único Master Sommelier chino), centrado en contenidos online y que contará con el apoyo de canales diversificados.

El plan contempla una biblioteca de contenidos gratuitos en línea para los amantes del vino en China que reúne los conocimientos de Master Sommeliers y Masters of Wine mundiales, publicaciones en la cuenta de WeChat de New World Wine, 18 clases virtuales sobre regiones vitivinícolas del Nuevo Mundo y 42 videos sobre la historia, viticultura, vinificación, novedades y maridaje a cargo de chefs estrella, además de aspectos culturales de los seis países y regiones participantes.

Estos están disponibles en WeChat, Tik Tok, Dianping y T-Mall para asegurar una experiencia multiplataforma más enriquecedora. Además, destacan los 22 episodios de transmisiones en vivo para diferentes niveles que cuentan con la participación de profesionales de la industria, así como también interacciones con bloggers populares del rubro lifestyle.

El proyecto empezó en junio y en los primeros 15 días registró más de 68.000 visitas en las plataformas de contenidos, más de 8.000 visualizaciones en videos educativos y de usuarios conectados en vivo y prevé un crecimiento aún mayor en los próximos meses.

El cierre está previsto para octubre e incluye las competiciones de Mejor Sommelier de New World Wines y New World Got Talent, las cuales colocarán a la Nueva Alianza Mundial en el centro de una comunidad que se está desarrollando alrededor de la cultura del vino.