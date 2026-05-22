Qué esperar del GP de Canadá, el circuito donde se disputó la carrera más larga de la F1 (y otras curiosidades)

El Gran Premio de Canadá tendrá este año un escenario diferente al de temporadas anteriores. La Fórmula 1 llegará a Montreal con autos nuevos, una selección distinta de neumáticos y una fecha adelantada dentro del calendario, lo que modificará las temperaturas habituales de pista.

Además, el Circuito Gilles Villeneuve estrenará el formato sprint, por lo que los equipos solo dispondrán de una práctica libre antes de la clasificación del viernes.

La combinación altera gran parte de las referencias que normalmente utilizan ingenieros y pilotos para preparar el fin de semana. Los monoplazas de 2026 todavía atraviesan una etapa de desarrollo, Pirelli dejó de utilizar el compuesto C6 y el circuito canadiense exige configuraciones muy específicas por sus características.

Montreal es una pista de frenadas fuertes, rectas largas y sectores lentos donde el auto debe absorber baches y cambios bruscos de dirección. También tiene muros cerca durante gran parte de la vuelta y un clima que suele modificar rápidamente las condiciones de carrera. En ese contexto, la edición 2026 aparece atravesada por varios factores que pueden alterar el desarrollo habitual de un fin de semana de Fórmula 1 .

El Gran Premio de Canadá vuelve con sprint, lluvia y el recuerdo de algunas de las carreras más cambiantes de la Fórmula 1.

Menos tiempo de preparación

Un informe técnico publicado por la web oficial de la Fórmula 1 identifica al formato sprint como uno de los principales desafíos del GP canadiense. Montreal tendrá una sola sesión de entrenamientos antes de entrar en régimen de clasificación y eso reducirá el margen para corregir problemas de puesta a punto.

En un circuito convencional, los equipos suelen utilizar las prácticas para probar distintas configuraciones de suspensión, frenos y altura del auto. En Canadá, ese trabajo adquiere más importancia porque la pista obliga a encontrar equilibrio entre velocidad en recta, estabilidad en frenadas y capacidad para pasar agresivamente por las variantes lentas.

El cambio de fecha también influirá en la preparación. La carrera se disputará varias semanas antes respecto de otros años y eso modificará las temperaturas habituales de pista. A su vez, Pirelli llega con una selección distinta de neumáticos tras dejar atrás el compuesto C6, utilizado en la temporada pasada.

La consecuencia es una reducción de referencias previas. Los datos de 2025 sirven menos que en otros circuitos y los equipos tendrán menos tiempo para adaptar el auto a las nuevas condiciones.

La importancia de L'Epingle

Dentro de un circuito corto y técnico, la curva 10 mantiene un peso central en el análisis del GP canadiense. La horquilla conocida como L'Epingle es uno de los sectores más lentos de la pista y desemboca directamente en la recta más extensa del trazado.

Por esa razón, una buena salida de curva permite sostener velocidad durante varios segundos y genera oportunidades de adelantamiento antes de la última chicana.

gp canadá curva 10 La curva 10 es una parte clave del circuito de Montreal. www.formula1.com

El informe técnico remarca que las curvas lentas suelen tener una influencia mayor sobre el tiempo de vuelta porque el auto permanece allí más tiempo que en los sectores rápidos. Un error pequeño en frenada o aceleración puede extenderse durante buena parte de la recta posterior.

Además, L'Epingle concentra gran parte de la exigencia de tracción del circuito y suele transformarse en uno de los puntos más sensibles para la degradación trasera de neumáticos.

La carrera más larga de la Fórmula 1

La edición 2011 del GP de Canadá mantiene hasta hoy el récord de duración más extensa en la historia de la Fórmula 1. La competencia se prolongó durante 4 horas y 4 minutos debido a la lluvia y a múltiples interrupciones.

Aquella carrera tuvo seis ingresos del Safety Car y una suspensión temporal de la prueba mientras continuaban las precipitaciones sobre Montreal.

Jenson Button ganó después de atravesar una carrera marcada por incidentes y penalizaciones. El británico chocó con Lewis Hamilton, tuvo un toque con Fernando Alonso y recibió una sanción por exceso de velocidad detrás del Safety Car.

A pesar de esos problemas, logró recuperar posiciones en las últimas vueltas gracias a las condiciones cambiantes de pista. Sebastian Vettel lideraba la carrera hasta la última vuelta, cuando un error en la salida de una curva permitió el sobrepaso de Button antes de la bandera a cuadros.

Gran Premio de Canadá 2011 Gran Premio de Canadá 2011

La prueba de 2011 sigue apareciendo entre las carreras con mayor cantidad de interrupciones y cambios de posición en la historia reciente de la categoría.

Estrategias que cambiaron carreras

El GP de Canadá también dejó antecedentes importantes desde el punto de vista estratégico. La edición 2012 mostró cómo una diferencia en la gestión de neumáticos podía modificar por completo el resultado.

La pelea principal involucraba a Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Fernando Alonso, aunque el desarrollo cambió en el tramo final cuando varios pilotos comenzaron a sufrir una degradación mayor a la esperada.

Hamilton realizó una segunda parada y recuperó posiciones con neumáticos más frescos. Vettel también terminó entrando nuevamente a boxes. Ferrari, en cambio, decidió mantener a Alonso en pista hasta el final.

Mientras los equipos de punta discutían esa estrategia, Sergio Pérez y Romain Grosjean avanzaron utilizando planes alternativos. Pérez largó desde el puesto 15 y extendió mucho más que el resto el uso de su primer juego de neumáticos. Luego aprovechó un auto más liviano para atacar en las vueltas finales y terminó tercero.

gp canadá 2012 Romain Grosjean y Sergio Pérez destacaron por sus estrategias para conseguir podios en Montreal en 2012. www.formula1.com

La carrera reforzó una característica frecuente en Montreal: la posibilidad de que distintas estrategias permanezcan abiertas hasta las últimas vueltas.

La lluvia vuelve a aparecer

El pronóstico meteorológico anticipa posibilidades de lluvia para el domingo y eso vuelve a colocar al clima entre las variables principales del fin de semana. Montreal tiene escapatorias reducidas y varios sectores donde la adherencia cambia rápidamente cuando aparecen precipitaciones. Además, la combinación entre bajas temperaturas y frenadas fuertes suele dificultar el funcionamiento de los neumáticos en condiciones mixtas.

La edición 2026 también servirá como una de las primeras referencias amplias para observar el comportamiento de los autos actuales sobre piso mojado. Con sprint, nuevas referencias técnicas y antecedentes marcados por carreras cambiantes, el GP de Canadá volverá a desarrollarse en un contexto distinto al de otras fechas del calendario.

Y buena parte de esa particularidad aparece justamente en la combinación de factores que suele atravesar la carrera: estrategias abiertas, clima variable y poco margen para corregir errores una vez que el fin de semana empieza.