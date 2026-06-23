Portugal va en busca de su primer triunfo en el Mundial ante Uzbekistán: hora, TV y streaming

La Portugal de Cristiano Ronaldo está obligada a sumar de a tres para seguir con vida en la Copa del Mundo y buscará hacerlo ante el conjunto asiático.

Portugal y Uzbekistán protagonizarán este martes un duelo determinante por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Houston y puede empezar a definir el destino de ambos seleccionados en la Copa del Mundo. Los europeos llegan obligados a ganar luego del empate en el debut, mientras que los asiáticos necesitan sumar para no quedar al borde de la eliminación.

El partido, que está programado para las 14:00 (hora de Argentina) se llevará a cabo en el NRG Stadium de Houston y se podrá ver a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports. El árbitro designado fue el marroquí Jalal Jayed.

Portugal decepcionó en el debut y buscará levantar su imagen El conjunto dirigido por Roberto Martínez igualó 1-1 frente a República Democrática del Congo en su presentación y quedó tercero en la zona, por detrás de Colombia. Con Cristiano Ronaldo como principal referencia, Portugal intentará recuperar su mejor versión y confirmar el cartel de candidato que lo acompaña desde el inicio del certamen.

Tras su decepcionante debut, Portugal quiere reafirmar su chapa de candidato. EFE Más allá del traspié inicial, los lusos arribaron al Mundial con una importante racha positiva. En la previa derrotaron a Nigeria y Chile por 2-1, superaron a Estados Unidos por 2-0 y habían mostrado todo su potencial ofensivo con una contundente goleada 9-1 sobre Armenia en las Eliminatorias UEFA.

Uzbekistán también necesita sumar de a tres Del otro lado aparece Uzbekistán, que llega sin margen de error. El equipo comandado por Fabio Cannavaro perdió 3-1 frente a Colombia en el estreno y quedó en el último lugar del Grupo K, por lo que una nueva derrota comprometería seriamente sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.