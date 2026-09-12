Por qué la Fórmula 1 se fue de Madrid, quién fue el último ganador y qué cambió 45 años después

Madrid volverá a albergar la Fórmula 1 después de 45 años, pero el regreso no tendrá demasiado que ver con aquella última carrera disputada en el Jarama. La capital española recupera al Gran Circo con el Madring, un circuito concebido para una categoría que en estas cuatro décadas y media cambió por completo sus dimensiones, sus exigencias deportivas y también el negocio que existe a su alrededor .

La última vez que la F1 corrió en Madrid fue el 21 de junio de 1981 . Aquel día, Gilles Villeneuve consiguió una de las victorias más recordadas de su carrera al imponerse con Ferrari después de largar desde la séptima posición. El canadiense resistió durante las últimas vueltas con los neumáticos completamente desgastados y cruzó la bandera a cuadros apenas 0,22 segundos por delante de Jacques Laffite.

Aquella fue, además, la sexta y última victoria de Villeneuve en la Fórmula 1 . Menos de un año después, el piloto canadiense moriría durante los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica de 1982 . El triunfo en el Jarama terminó adquiriendo así un significado todavía mayor, aunque en aquel momento nadie podía imaginar que aquella carrera también marcaría el final de la presencia de la categoría en Madrid .

El Jarama fue inaugurado en 1967 y rápidamente se convirtió en uno de los escenarios importantes del automovilismo español. Ese mismo año recibió por primera vez a la Fórmula 1 , con Graham Hill como ganador al volante de un Lotus. El Gran Premio de España volvió a Madrid en 1968, 1970, 1972 y 1974, alternándose con el circuito de Montjuïc, hasta que el Jarama pasó a ser la sede permanente entre 1976 y 1981 .

El trazado madrileño era moderno para su época, pero la evolución de la Fórmula 1 terminó convirtiendo sus principales características en limitaciones: una pista estrecha y sinuosa, con poco espacio para ampliar sus instalaciones y escasas posibilidades de modificar un diseño condicionado por el entorno. Mientras los monoplazas ganaban velocidad y los equipos necesitaban cada vez más infraestructura, el circuito tenía dificultades para seguir ese ritmo.

El problema no era solamente deportivo. La Fórmula 1 comenzaba a exigir mayores condiciones de seguridad, mejores escapatorias, boxes más amplios y un paddock capaz de albergar estructuras cada vez más sofisticadas. Al mismo tiempo, el Gran Premio de España debía resultar sostenible desde el punto de vista económico. El Jarama empezó a quedar atrás en ambos aspectos.

El Gran Premio de España se celebraba anteriormente en Jarama, al norte de Madrid. F1

La última carrera de 1981 resumió esa contradicción. Villeneuve consiguió imponerse con un Ferrari que no parecía el coche más competitivo del fin de semana, aprovechando precisamente la dificultad para adelantar que ofrecía el trazado. El resultado fue espectacular, pero también dejó expuestas las limitaciones de un circuito que ya no podía acompañar la transformación de la categoría.

Después de aquella edición, Madrid quedó fuera del calendario. España, sin embargo, no perdió su lugar en la Fórmula 1. El Gran Premio se trasladó a Jerez desde 1986 y, cinco años después, llegó al Circuit de Barcelona-Catalunya, que desde 1991 se convirtió en el principal escenario español de la categoría durante décadas.

El cambio no fue casual. Barcelona ofrecía una infraestructura mucho más preparada para el crecimiento de la Fórmula 1 y permitía responder a las necesidades de los equipos, los espectadores y los promotores. Para entonces, además, el campeonato ya estaba dejando de ser exclusivamente una competición para convertirse en un espectáculo global, con una industria cada vez más vinculada al turismo, los patrocinadores, la televisión y el entretenimiento.

Del Jarama al Madring, otra Fórmula 1

El regreso de Madrid no supone entonces la recuperación del viejo escenario. El Madring representa prácticamente lo contrario: un circuito diseñado específicamente para la Fórmula 1 contemporánea y ubicado en una zona de la capital vinculada al recinto ferial de IFEMA, el turismo, los negocios y las grandes comunicaciones.

El trazado tiene aproximadamente 5,4 kilómetros y 22 curvas, con una combinación de sectores urbanos y otros construidos específicamente para la competición. Esa configuración es una de las principales incógnitas del primer Gran Premio madrileño: el circuito no responde al modelo clásico de una pista permanente ni al de un callejero convencional.

La zona cercana a la salida y llegada presenta un carácter más urbano, con curvas y cambios de dirección que pueden recordar a algunos de los circuitos que forman parte del calendario actual. Sin embargo, el sector desarrollado sobre los antiguos terrenos del festival Mad Cool presenta un escenario completamente diferente, con curvas de media y alta velocidad, cambios de elevación y distintas inclinaciones.

El Madring será el nuevo escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1. F1

El punto que concentra buena parte de la atención es La Monumental. Se trata de una curva de aproximadamente 550 metros y hasta un 24% de peralte, que describe un arco de 270 grados. Su diseño busca convertirse en uno de los elementos distintivos del Madring y, al mismo tiempo, en una de las zonas más exigentes para los pilotos.

Charles Leclerc ya dejó una advertencia después de probar el trazado durante una jornada de filmación con Ferrari. "Es una curva muy, muy especial", explicó el monegasco. "Es una curva en la que siento que en clasificación tendremos que ser muy valientes porque va a estar al límite."

El piloto de Ferrari también anticipó el potencial de ese sector dentro del espectáculo. "Creo que puede convertirse en una de las curvas más icónicas de la temporada, especialmente con la tribuna. Eso añadirá a la experiencia de esa curva. Una cosa es segura, y es que tendrás que estar totalmente comprometido."

Así es la “Monumental”, la curva de 550 metros que pondrá a prueba a la F1 en Madrid

La primera experiencia competitiva también dejó una señal sobre lo que puede ocurrir durante el Gran Premio. Las pruebas de categorías inferiores mostraron un trazado que puede ser complicado de gestionar, especialmente en las zonas de mayor velocidad. Los cambios de dirección, las pocas escapatorias y la combinación de curvas exigentes pueden convertir los errores de los pilotos en un factor importante durante el fin de semana.

El Madring, por lo tanto, llega al calendario con una incógnita: no solo habrá que descubrir quién se adapta mejor al circuito, sino también cómo responderán los monoplazas a una pista que combina características muy diferentes en apenas unos kilómetros.

Madrid y la nueva lógica de la Fórmula 1

La comparación entre 1981 y el regreso actual permite entender por qué Madrid estuvo tanto tiempo fuera del calendario. La ciudad no recuperó la F1 simplemente porque quisiera volver a tener una carrera. El proyecto necesitaba responder a las exigencias de una categoría que ahora demanda mucho más que un circuito capaz de albergar 22 monoplazas.

El Gran Premio de España en Madrid se apoya en una infraestructura urbana y empresarial de una escala que el Jarama no podía ofrecer. La cercanía con IFEMA, el aeropuerto, las conexiones de transporte, la capacidad hotelera y la oferta turística forman parte de una propuesta que excede lo estrictamente deportivo.

También cambió la manera en que las ciudades utilizan la Fórmula 1. Un Gran Premio actual puede generar movimiento turístico, actividad en hoteles y restaurantes, empleo y exposición internacional. La carrera es el centro del evento, pero alrededor de ella se construye un producto mucho más amplio.

Esa es probablemente la mayor diferencia entre aquel Madrid que despidió a Villeneuve en 1981 y el que ahora recibe al Gran Circo. El Jarama necesitaba adaptarse a una Fórmula 1 que crecía demasiado rápido para sus posibilidades. El Madring, en cambio, fue concebido desde el comienzo pensando en una categoría que ya no se limita a competir durante dos horas un domingo.

El desafío ahora será deportivo. La pista deberá demostrar que puede ofrecer carreras interesantes y, sobre todo, justificar sobre el asfalto las expectativas que genera fuera de él. La Monumental, los cambios de elevación, las curvas rápidas y la combinación de sectores pueden darle una personalidad propia, pero será el comportamiento de los autos y la capacidad de los pilotos para encontrar los límites lo que terminará definiendo al nuevo escenario.

Madrid no vuelve a recuperar exactamente la Fórmula 1 que perdió en 1981. Regresa a un campeonato diferente, con otros coches, otra tecnología, otra dimensión comercial y un circuito que tampoco se parece al Jarama. Entre aquella última victoria de Villeneuve y el debut del Madring hay 45 años de distancia, pero también una transformación completa del deporte.

La primera carrera será, en ese sentido, algo más que el regreso de una ciudad al calendario. Será la primera prueba para saber si el nuevo circuito puede convertirse en una sede con identidad propia y si Madrid consigue hacer algo que el viejo Jarama ya no podía: acompañar la velocidad con la infraestructura y el espectáculo que exige la Fórmula 1 del presente.