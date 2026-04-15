Polémico: a partir de la próxima fecha, AFA prohibirá pararse arriba de la pelota en los partidos

Por disposición de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, si un jugador se sube con ambos pies sobre el balón, será considerado falta.

En un fútbol argentino que nunca deja de sorprender, la AFA implementará una inesperada nueva reglamentación a partir de la próxima fecha del Torneo Apertura -en la que se jugará el Superclásico- y las demás categorías que generó polémica entre los fanáticos.

Este miércoles, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje, encabezada por Federico Beligoy, anunció mediante un comunicado que a partir de ahora estará prohibido y será sancionado como conducta antideportiva pararse arriba de la pelota durante el transcurso de un partido.

El comunicado de la Dirección Nacional de Arbitraje Comunicado DNA pararse arriba de la pelota La nueva reglamentación de AFA. Dirección Nacional de Arbitraje "Es una conducta específica que ha provocado disrupciones en el entorno del juego. Esta práctica que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional. Esta acción, además del riesgo de lesión para el propio jugador, genera grandes trastornos en los partidos. Por lo tanto, la gerencia técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje anuncia que dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego, tal como se estipula en el reglamento", reza el texto de la DNA.

Con esta nueva normativa, cualquier futbolista que incurra en esta actitud será sancionado con una tarjeta amarilla y se cobrará un tiro libre indirecto en favor del equipo contrario. Argentina no será el primer país en aplicar esta regla, pues en Brasil ya comenzó a realizarse a partir de esta temporada 2026.