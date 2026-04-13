Puerto Madero, millones y AFA: la trama que golpea a Pablo Toviggino y salpica a Claudio Tapia

Una investigación reciente puso el foco en una serie de operaciones inmobiliarias en Puerto Madero vinculadas al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Pablo Toviggino . Dos empresas relacionadas con su círculo cercano adquirieron propiedades de alto valor en esa zona exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires.

Las firmas involucradas son Servicios Neurus y Servicios Lindor, que, según la agencia de Noticias Argentinas, compraron inmuebles en dos complejos emblemáticos: el Faena y la Torre del Yacht. Ambas operaciones fueron realizadas con la empresa Flyzar, propiedad de Gustavo Carmona y Silvia Schippert, lo que suma un nuevo elemento a una trama que mezcla negocios privados, vínculos dirigenciales y movimientos millonarios.

En el caso de Servicios Neurus, la empresa figura a nombre de Mariah Florencia Sartirana, quien trabajó en la Secretaría de Finanzas de la AFA hasta hace cuatro años y además es pareja de Pablo Toviggino . La compañía adquirió un departamento en el complejo Faena, en una transacción que habría tenido lugar entre octubre y noviembre del año pasado, aunque la fecha exacta no fue confirmada.

Para enero de 2026, las expensas y servicios del inmueble ya estaban a nombre de Neurus. La firma, además, mantiene vínculos comerciales con productos de alta gama: su nombre coincide con una línea de vinos producidos por la bodega mendocina La Vigilia, que se comercializan en Santiago del Estero y en eventos oficiales de la AFA .

Servicios Neurus también presenta conexiones con otros actores del fútbol argentino. La empresa fue presidida anteriormente por Mauro Javier Paz, exjefe de la Liga de Fútbol Femenino, mientras que entre sus empleados figura Nicolás Pantano, dirigente con pasado como tesorero y secretario general de Almirante Brown.

La segunda operación involucra a Servicios Lindor, que adquirió una propiedad —junto con cochera y baulera— en la Torre del Yacht, un edificio residencial de alta gama con amenities como piscina climatizada, gimnasio y seguridad permanente. Al igual que en el caso anterior, la venta fue realizada por la empresa Flyzar.

Lindor también registra movimientos económicos significativos vinculados a la AFA de Claudio Chiqui Tapia. En junio de 2024 emitió ocho facturas por servicios prestados a la entidad por un total de 3.107.751.965 pesos. La firma fue fundada en Santiago del Estero, está conducida por Mauro Paz y tiene entre sus principales accionistas a Darío Toviggino, hermano del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

Otro dato que surge de la investigación es el rol de Flyzar, no solo como vendedora de las propiedades, sino también como propietaria de un helicóptero que habría realizado al menos 60 viajes a la mansión en Pilar, lo que le valió el apodo de “el helicóptero de la AFA”. Este elemento añade un componente adicional a las conexiones entre las empresas involucradas.