Brutal ataque en San Juan a una delegación de fútbol juvenil de San Martín

Desconocidos persiguieron y luego atacaron el colectivo que trasladaba a jóvenes de entre 13 y 17 años que habían jugado un partido en San Juan.

Tres planteles del Atlético San Martín que habían disputado partidos en la provincia de San Juan, correspondientes al torneo Regional Juvenil, vivieron un momento de terror cuando desconocidos atacaron el colectivo que los trasladaba de regreso a Mendoza. Por el hecho, no hubo que lamentar heridos.

Los equipos de las categorías sub13, sub15 y sub17 del club del este provincial se presentaron este jueves por la tarde ante Sportivo Desamparados, en el marco de la segunda fecha del certamen formativo que disputan 61 instituciones de todo el país, entre las que también aparecen Deportivo Maipú, Huracán Las Heras y FADEP.

San Martin Los pibes del León jugaron por la segunda fecha del torneo Regional Juvenil 2026. Club Desamparados Los partidos se disputaron en el estadio El Serpentario, en donde el León sumó una victoria por 5 a 2, en la categoría más grande, y dos derrotas, por 3 a 2 y 2 a 0 en las divisiones menores, y cuando se disponían a regresar a San Martín, ocurrió lo peor.

Brutal ataque en San Juan a una delegación de San Martín Una vez que el colectivo que trasladaba a la delegación del Atlético San Martín emprendió el viaje rumbo a Mendoza, los choferes advirtieron que dos autos los seguían de forma deliberada por las calles de la capital sanjuanina.