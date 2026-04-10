Los cuatro árbitros que analiza AFA para dirigir el Superclásico: hay un "tapado" que pica en punta

A nueve días del River-Boca, la AFA analiza nombres para dirigir el Superclásico y uno de los candidatos aparece como favorito.

A menos de diez días de una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, en la AFA ya empezaron a definir quién será el árbitro encargado de impartir justicia en el Monumental. Aunque todavía no hay confirmación oficial, hay una lista corta que gana fuerza.

Los nombres que maneja la Comisión de Árbitros son Darío Herrera, Yael Falcón Pérez, Nicolás Ramírez y Leandro Rey Hilfer. Entre ellos, hay experiencia, rodaje internacional y también una sorpresa que empieza a meterse en la discusión.

El máximo candidato a dirigir el Superclásico Leandro Rey Hilfer Leandro Rey Hilfer nunca dirigió un River-Boca. NA El dato que sobresale es que Rey Hilfer aparece como el candidato que pica en punta. A diferencia del resto, nunca dirigió un Superclásico, lo que lo posiciona como una opción "neutral" para evitar cuestionamientos previos. Además, llega con ritmo y buenas consideraciones internas.

Detrás suyo, nombres pesados. Herrera ya tiene historia en este tipo de partidos y fue protagonista en varios cruces importantes, mientras que Falcón Pérez y Ramírez también suman antecedentes recientes y buenos rendimientos en partidos decisivos.