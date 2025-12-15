Ojo, Scaloni: Jordania se metió en la final de la Copa Árabe al vencer a Arabia Saudita en semis

Jordania, el tercer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, es finalista de la Copa Árabe de la FIFA y enfrentará a Marruecos en el duelo decisivo.

Cuando el sorteo del Mundial 2026 determinó que Jordania sería uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J, parecía ser, en los papeles, un rival bastante accesible. Pero, lejos de mostrarse como un equipo débil, el combinado de Oriente Próximo está haciendo méritos como para ser tomado en serio y que no lo subestimen.

Una clara muestra de ello es lo que está siendo su destacada participación en la Copa Árabe de la FIFA 2025, en donde los Bravos (como se los apoda) están teniendo un certamen sobresaliente y este lunes consiguieron meterse en la final tras vencer en semifinales a la Arabia Saudita de Hervé Renard, la misma que le ganó a la Scaloneta en Qatar 2022.

Jordania venció a la Arabia Saudita de Hervé Renard Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JordanFA/status/2000649722705400004?s=20&partner=&hide_thread=false



FIFA 2025#_ pic.twitter.com/b8BZY6PTU4 — Jordan FA - (@JordanFA) December 15, 2025 El elenco jordano, que había llegado a esta instancia tras superar a Irak en cuartos, se impuso frente a los saudíes, una de las mayores potencias asiáticas, por 1-0. El único gol del encuentro lo marcó Nizar Mahmoud Al-Rashdan en el segundo tiempo, al minuto 66, el que fue suficiente para quedarse con la victoria.

En la final no la tendrá fácil, ya que le tocará enfrentar nada menos que a Marruecos, la mejor selección de África en los últimos años, que si bien no cuenta con algunas de sus principales figuras que juegan en Europa, sigue siendo un rival a temer. La misma se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre.