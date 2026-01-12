¡No fue el regreso esperado! Agustín Ruberto volvió después de un año y falló su penal ante Millonarios

Tras recuperarse de una dura lesión ligamentaria, Agustín Ruberto volvió a sumar minutos en River y erró un penal en el triunfo ante los colombianos.

Tras una extensa inactividad que rozó los doce meses, Agustín Ruberto volvió a escena con la camiseta de River y comienza a perfilarse como una alternativa válida dentro del plantel que conduce Marcelo Gallardo. La grave lesión sufrida en la rodilla izquierda lo mantuvo al margen durante buena parte de 2025, pero el delantero ya dejó atrás ese capítulo y apunta a meterse en la pelea por un lugar.

A días de cumplir 20 años, el atacante empezó a escalar posiciones en la consideración del cuerpo técnico a partir de un contexto favorable: la frustrada llegada de Tadeo Allende. Ante la imposibilidad de cerrar la incorporación del ex Godoy Cruz, el entrenador optó por respaldar al juvenil, con la intención de cubrir una variante ofensiva que pueda aportar presencia y gol.

Ruberto falló un penal en la victoria de River Su primera aparición se dio en el amistoso ante Millonarios disputado en Uruguay. Ruberto, quien había sufrido la rotura del ligamento cruzado en febrero del año pasado defendiendo a la Selección Sub 20, ingresó en el segundo tiempo y dejó sensaciones positivas en sus intervenciones. La única mancha fue sobre el cierre, cuando no logró capitalizar un penal al ejecutar de manera previsible y permitir la respuesta del arquero.

Más allá de que River mantiene conversaciones por Maher Carrizo y no da por cerrada la posibilidad de sumar a Santino Andino, el nombre de Ruberto empieza a ganar peso dentro del plantel. Su reaparición y el rendimiento mostrado en el primer ensayo sugieren que podría tener un rol más activo a lo largo de la temporada.