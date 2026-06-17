Messi va en busca de seguir agigantando su leyenda: los tres récords que puede romper ante Austria

Tras su triplete en el debut frente a Argelia, Lionel Messi quedó a un paso de romper otros tres récords en la Copa del Mundo. ¿Cuáles son?

Lo que hizo Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya quedó grabado entre las grandes actuaciones de su carrera. El capitán albiceleste firmó un hat-trick en la victoria por 3-0 ante Argelia y volvió a demostrar que, a los 38 años y a pocos días de cumplir los 39, mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias en la máxima cita del fútbol.

Pero la historia no termina ahí. Gracias a esos tres goles, el rosarino quedó a las puertas de romper tres récords históricos que podrían convertirse en realidad en el próximo compromiso frente a Austria, un partido que puede marcar un nuevo capítulo dorado en su legendaria carrera.

Los tres récords que Messi puede romper ante Austria La primera marca está relacionada con los goles. Con su triplete, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. Si vuelve a convertir ante los austríacos, llegará a los 17 y quedará en la cima absoluta en soledad.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp8lk61yppvo Messi buscará seguir rompiendo récords en el Mundial. Getty Images El segundo récord también pertenece a Klose. La victoria frente a Argelia significó el triunfo número 16 de Messi en la historia de los Mundiales, una cifra que lo ubica a la par del exdelantero alemán como el futbolista con más partidos ganados en la competencia. Un nuevo éxito ante Austria o Jordania le permitirá adueñarse de la marca con 17 victorias.