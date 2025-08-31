Los convocados de Gallardo en River para recibir a San Martín de San Juan, con dos ausencias de peso

Marcelo Gallardo anunció a los futbolistas convocados con dos bajas de peso para el partido ante el Santo Sanjuanino por la séptima fecha del torneo Clausura.

Luego de la clasificación por penales ante Unión de Santa Fe por la Copa Argentina, el River de Marcelo Gallardo buscará seguir con su buen andar en el torneo Clausura cuando reciba este domingo a las 19:15 al San Martín de San Juan del Pipi Romagnoli por la séptima fecha de la zona B.

Este partido será más que importante para el Millonario, ya que buscará retomar la cima del grupo (Vélez se la sacó anoche tras golear 3-0 a Lanús) y también para sumar puntos en la tabla Anual que lo mantengan en puestos de Copa Libertadores. Por su parte, el Santo Sanjuanino está muy complicado con los promedios y necesita sumar urgentemente para mantenerse en la categoría.

Los dos futbolistas que no fueron convocados por Gallardo para el duelo ante San Martín de SJ De cara a este partido, Marcelo Gallardo ya dio la lista de los convocados y hay dos bajas inesperadas, pero con un motivo más obvio debido a que en menos de tres semanas, River afrontará el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el temible Palmeiras de Abel Ferreira.

Festejo de Driussi Sebastián Driussi no fue convocado para el duelo ante San Martín de San Juan. FotoBaires

Los dos futbolistas que no estarán presentes ante San Martín de San Juan son Sebastián Driussi y Facundo Colidio. En el caso del Gordo, el DT prefirió darle descanso debido a que viene de una lesión en su tobillo izquierdo que lo tuvo dos meses de baja. Por su parte, el Rubio tien los isquiotibiales algo cargados. Además, el otro que quedó afuera de la lista fue Bautista Dadín, la joya de la Reserva. Por otra parte, la buena noticia es que Fabricio Bustos regresa a la convocatorias tras sufrir un pequeño esguince en el tobillo izquierdo en la victoria por 4-2 contra Godoy Cruz.