Se confirmaron las listas para las elecciones en River: cuándo se vota y quiénes son los 5 candidatos

Ya se oficializaron todas las agrupaciones que se presentarán en los comicios de River antes de fin de año. Todo lo que hay que saber.

El segundo semestre de 2025 no sólo es clave para River en lo futbolístico, con el equipo de Marcelo Gallardo peleando el Clausura, la Libertadores y la Copa Argentina, sino también en lo institucional. El sábado 1° de noviembre, de 10 a 20 horas, se realizarán las elecciones presidenciales en el Estadio Monumental, donde los socios elegirán al nuevo presidente que tomará el mando tras los cuatro años de gestión de Jorge Brito.

El plazo para presentar las listas cerró el viernes 29 de agosto y, según informó el club en su sitio oficial, fueron cinco las agrupaciones que formalizaron sus candidaturas ante la Junta Electoral, presidida por Ignacio Villarroel (actual vicepresidente segundo).

En los próximos días, la Junta podrá hacer observaciones sobre las listas, y los espacios políticos tendrán cinco días para corregir cualquier error. En un plazo máximo de diez días, las candidaturas quedarán oficialmente confirmadas para competir en las urnas.

Stéfano Di Carlo Stéfano Di Carlo, dirigente oficialista de River, en su lanzamiento de campaña de cara a las elecciones 2025.

Una de las novedades más destacadas de esta elección en River es que, por primera vez, se implementará el voto electrónico y también podrán votar los socios desde los 16 años. Para estar habilitados, deben ser socios activos y contar con al menos tres años de antigüedad al 31 de agosto de 2025. Esto significa que solo quienes se asociaron antes del 1 de septiembre de 2022 podrán emitir su voto.