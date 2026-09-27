Lamine Yamal recordó su charla con Messi tras la final del Mundial y reveló nuevos detalles: qué le dijo a Leo

A poco más de dos meses de la consagración con España, Lamine Yamal volvió a hablar de su cordial intercambio con Lionel Messi.

Han pasado algo más de dos meses desde la final del Mundial 2026 que España le ganó 1-0 a Argentina con el gol de Ferrán Torres en tiempo suplementario. Una de las postales más lindas y memorables que dejó aquella jornada fue la charla y el abrazo que se dieron Lionel Messi y Lamine Yamal tras el partido.

"Me dio la mano y me dijo que siguiera adelante, que el futuro del fútbol es de nuestra generación. Escuchar esas palabras de su boca es algo que me llevaré para el resto de mi carrera. Fue algo casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada", había contado pocos días después el joven crack español sobre su encuentro con el 10.

Lamine Yamal reveló más detalles de su charla con Messi tras la final del Mundial The Guardian Y este sábado, dos meses y monedas después de aquel cordial intercambio, el extremo de 19 años volvió a recordar ese momento y reveló ahora qué le dijo él a la Pulga cuando lo tuvo cara a cara: "Le dije que muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol", relató en conferencia de prensa.

A su vez, volvió a dejar en claro su total idolatría por el astro rosarino: "Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien pero era el mejor sin dudas", remarcó la joya del Barcelona.

En la misma rueda fue consultado por los paralelismos que se trazaron con la icónica foto del 2007 en la que un joven Messi lo bañaba a él siendo un bebé: "Siempre intento salirme un poco de lo que es bonito en el fútbol, de cosas que quedan bonitas para la foto. Me salió de adentro, lo vi ahí, fui a darle las gracias por lo que había hecho por el fútbol y me salió de adentro. Luego al final sí que queda muy bonita la foto de cuando me bañó y del abrazo", sentenció Yamal.