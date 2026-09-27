Lionel Scaloni necesita desesperadamente que estos nombres rindan en la Selección argentina

El entrenador argentino todavía no extiende su contrato, pero ya piensa en la renovación y en puestos que están vacantes. ¿Hay material?

La Selección argentina atraviesa una fecha FIFA con varias bajas que obligan a Lionel Scaloni a buscar respuestas en lugares donde hasta ahora no había tantas certezas. Si bien el nivel de los amistosos no produce una exigencia firme o al nivel de las pruebas, el entrenador buscará que algunos futbolistas brillen para poder contar con ellos en, por ahora, su nuevo proceso.

En el lateral derecho, por ejemplo, no están Gonzalo Montiel (decisión) ni Nahuel Molina (suspendido), por lo que Santiago Simón, volante devenido en lateral, y Agustín Giay tienen una oportunidad concreta para demostrar. No se trata solamente de cubrir una ausencia: Scaloni busca un titular en ese puesto. Simón, el exRiver, tiene 24 años, actualmente juega en el Toluca de México multicampeón con Antonio Mohamed y ya se desenvuelve por todo el carril. Giay, de 22 años, está en Palmeiras, estuvo en Estados Unidos con la Selección y quedó a nada de meterse en la lista definitiva.

Santiago Simón, campeón con el Toluca. Instagram Santiago Simón En la defensa también aparecen interrogantes. Nicolás Otamendi no está en la convocatoria, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez siempre están al límite desde lo físico. Por eso, Leonardo Balerdi (Roma) y Tomás Palacios (Estudiantes LP) aparecen como dos nombres que necesitan aprovechar cada minuto para ponerse a la altura de los titulares y, sobre todo, generar competencia interna.

En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico continúa siendo una garantía, pero también será necesario pensar en el futuro y Román Vega aparece como una de las mayores proyecciones para ese puesto. Facundo Medina tuvo un buen Mundial, pero Vega (exArgentinos Jrs. y actualmente en el Zenit de Rusia) es del gusto de Scaloni. Un exdefensor central zurdo que tiene mucho criterio con la pelota.

Vega cuando jugaba en Argentinos Juniors Instagram @romaanvega El mediocampo tiene dos nombres que hoy parecen indiscutidos: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Sin embargo, detrás de ellos también hay jugadores que necesitan dar un paso al frente. Valentín Barco (Chelsea) y Matías Soulé (Roma) buscan ganarse un lugar, mientras que Exequiel Palacios (Ipswich) tiene otra oportunidad para demostrar que la espera tuvo sentido y que puede convertirse finalmente en una alternativa real para el equipo.