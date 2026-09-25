El peculiar anuncio de la Selección argentina sobre Scaloni luego de que le abriera la puerta a su renovación

La cuenta oficial de la Selección argentina hizo una llamativa publicación en redes que involucra a Lionel Scaloni y Claudio Tapia.

En la previa de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, hay un tema central que ocupa la agenda deportiva (además de la despedida de Lionel Messi), que es la renovación de Lionel Scaloni. Su contrato con la Selección argentina vence en diciembre, y tras al Mundial había sugerido que podía dar un paso al costado llegada la fecha.

Sin embargo, en estos dos meses tras la conclusión de la Copa del Mundo muchas cosas han pasado que le hicieron ver las cosas desde otra perspectiva y en los últimos días le abrió la puerta a su continuidad. Pues bien, este viernes por la noche la cuenta oficial de la Albiceleste hizo un peculiar posteo al respecto.

El posteo de la Selección argentina sobre la reunión entre Scaloni y Tapia #SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf — Selección Argentina (@Argentina) September 25, 2026 "Comenzaron las charlas entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste", reza la publicación, la cual fue acompañada por una foto del Chiqui y el Gringo, mesa de por medio, ambos con un sonrisa.

Esto llamó mucho la atención, ya que no es habitual que se anuncien reuniones antes de que finalicen y lleguen a una resolución, y menos que menos con una foto de los involucrados. No fueron pocos los usuarios que repararon en estos detalles en los comentarios y citados del posteo.