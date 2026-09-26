Sorpresivo: Scaloni evalúa convocar a otra figura de Boca a la Selección argentina en noviembre

El cuerpo técnico de la Selección argentina está siguiendo de cerca a un jugador indispensable de Boca que podría ser citado para la próxima fecha FIFA. De quién se trata.

De la mano de Rodolfo Arruabarrena, Boca atraviesa uno de sus mejores momentos del último tiempo y eso también empieza a reflejarse en la Selección argentina. Después de haber convocado para esta fecha FIFA al juvenil Leonel Flores, una de las grandes apariciones del Xeneize, Lionel Scaloni analiza volver a tocar la puerta del club de la Ribera en noviembre.

El nombre que ganó fuerza en las últimas horas es ni más ni menos que el de Lautaro Blanco. La próxima ventana internacional, entre el 9 y el 17 de noviembre, será la última del año (todavía sin rivales confirmados) y ahí es donde el lateral izquierdo aparece como una de las alternativas que maneja el cuerpo técnico para la Albiceleste.

Lautaro Blanco podría ser convocado a la Selección argentina en noviembre. Fotobaires El único antecedente de Lautaro Blanco en la Selección argentina Si se concreta, el defensor de 27 años volverá a una convocatoria de la Mayor después de tres años. Su única experiencia en una lista de Scaloni fue en 2023, cuando todavía jugaba en el Elche y fue citado para los amistosos frente a Panamá y Curazao, aunque aquella vez no llegó a sumar minutos.

Desde que llegó a Boca, el ex Rosario Central encontró continuidad y terminó de explotar. Se transformó en una pieza fija por la banda izquierda gracias a su despliegue, sus proyecciones y su capacidad para generar peligro en ataque.