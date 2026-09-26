La AFA cambió el día de Boca-Unión y Sarmiento-River por el Torneo Clausura: cuándo se juegan y los particulares motivos
La Liga Profesional reprogramó varios partidos de la fecha 11, que se disputará en medio de la fecha FIFA, entre ellos los que involucran a Boca y River.
La fecha 11 del Torneo Clausura sufrió un volantazo importante. La Liga Profesional modificó varios encuentros del calendario y los dos cambios más pesados impactan de lleno en Boca y River, aunque por motivos completamente diferentes.
Boca adelanta su partido ante Unión en la Bombonera
El primero en cambiar de casillero fue el Xeneize, que ya no recibirá a Unión el domingo 4 de octubre: el partido pasó al viernes 2, desde las 21:30 en la Bombonera, para liberar espacio en un calendario que podría comprimirse todavía más si el equipo de Rodolfo Arruabarrena logra meterse en las semifinales de la Copa Argentina.
Es que, en caso de eliminar este domingo a Racing en los cuartos de final, Boca tendría como fecha tentativa el martes 6 de octubre para enfrentar a Banfield, que ya espera rival en la próxima instancia. Si bien la organización todavía no oficializó ese cruce, el cambio le da aire ante una posible seguidilla de compromisos.
La AFA accedió al pedido de River de reprogramar el duelo ante Sarmiento
El caso de River es distinto. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo elevó un pedido a la AFA y consiguió que el duelo frente a Sarmiento, que estaba previsto para el miércoles 7 de octubre en Junín, se postergara una semana: ahora se jugará el 14, a las 19.
La razón está directamente vinculada con la fecha FIFA y, sobre todo, con la despedida de Lionel Messi, programada para el 6 de octubre con la Selección argentina en el Monumental. Lionel Scaloni convocó a Santiago Beltrán y Tobías Andrada, mientras que Thiago Almada, pese a haber sido desafectado por un desgarro, podría participar como invitado, al igual que Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa (todos partes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022).
Si el encuentro se hubiera mantenido en la fecha original, Leonardo Ponzio corría el riesgo de quedarse sin varios de sus posibles titulares apenas un día después del homenaje al astro argentino. Por eso, en Núñez festejaron y mucho la noticia de la reprogramación.
Así se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura
Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)
17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)