La AFA cambió el día de Boca-Unión y Sarmiento-River por el Torneo Clausura: cuándo se juegan y los particulares motivos

La Liga Profesional reprogramó varios partidos de la fecha 11, que se disputará en medio de la fecha FIFA, entre ellos los que involucran a Boca y River.

La fecha 11 del Torneo Clausura sufrió un volantazo importante. La Liga Profesional modificó varios encuentros del calendario y los dos cambios más pesados impactan de lleno en Boca y River, aunque por motivos completamente diferentes.

Boca adelanta su partido ante Unión en la Bombonera El primero en cambiar de casillero fue el Xeneize, que ya no recibirá a Unión el domingo 4 de octubre: el partido pasó al viernes 2, desde las 21:30 en la Bombonera, para liberar espacio en un calendario que podría comprimirse todavía más si el equipo de Rodolfo Arruabarrena logra meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Es que, en caso de eliminar este domingo a Racing en los cuartos de final, Boca tendría como fecha tentativa el martes 6 de octubre para enfrentar a Banfield, que ya espera rival en la próxima instancia. Si bien la organización todavía no oficializó ese cruce, el cambio le da aire ante una posible seguidilla de compromisos.

#Programación | Agenda actualizada de la #Fecha11 y cronograma para la #Fecha12 del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 Toda la información, aquí: https://t.co/pNUUb3we9S pic.twitter.com/ArVpixwo2n — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 26, 2026 La AFA accedió al pedido de River de reprogramar el duelo ante Sarmiento El caso de River es distinto. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo elevó un pedido a la AFA y consiguió que el duelo frente a Sarmiento, que estaba previsto para el miércoles 7 de octubre en Junín, se postergara una semana: ahora se jugará el 14, a las 19.

La razón está directamente vinculada con la fecha FIFA y, sobre todo, con la despedida de Lionel Messi, programada para el 6 de octubre con la Selección argentina en el Monumental. Lionel Scaloni convocó a Santiago Beltrán y Tobías Andrada, mientras que Thiago Almada, pese a haber sido desafectado por un desgarro, podría participar como invitado, al igual que Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa (todos partes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022).