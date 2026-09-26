"Pendejo, los partidos se ganan en la cancha": la picante respuesta de una gloria de Estudiantes a Ovando antes de la final con Central

El ex Estudiantes respondió con dureza a Ovando por sus declaraciones sobre el polémico pasillo de espaldas que protagonizó Estudiantes ante Rosario Central.

A casi un año del histórico "espaldazo" de Estudiantes a Rosario Central, Ignacio Ovando calentó la previa de la final en la rueda de prensa.

La previa de la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central sumó un nuevo capítulo de tensión. José Daniel "Bocha" Ponce, histórico futbolista del Pincha, respondió con dureza a Ignacio Ovando, quien había cuestionado el polémico pasillo de espaldas realizado por el conjunto platense.

La polémica se reavivó durante la tensa conferencia de prensa previa al partido, cuando Ovando recordó aquel episodio y aseguró que para Rosario Central había significado una falta de respeto. Las palabras del futbolista Canalla no cayeron bien en Ponce, quien utilizó sus redes sociales para responderle.

El Bocha Ponce le respondió con dureza a Ignacio Ovando “¿Falta de respeto? Pendejo, los partidos se ganan en la cancha. No por Secretaría. Esperaron que se recuperara el Fideo para jugar, más ayudín imposible”, escribió el exmediocampista de Estudiantes en su cuenta de Instagram, en referencia a la definición del Torneo Anual y a la presencia de Ángel Di María.

“En su momento hablamos con Fatura y Fideo. Les avisamos lo que iba a pasar, no fue nada contra Central”, explicó González Pírez. Sin embargo, Ovando mantuvo la postura del conjunto rosarino y respondió: “Para nosotros, como bien dijo Marco, fue una falta de respeto. Nos dolió un montón”.

Marco Ruben le puso picante a la previa de Supercopa Internacional Marco Ruben calentó la previa de la final Rosario Central-Estudiantes. @AntesDeSalir Marco Ruben, uno de los referentes de Rosario Central, también había reconocido la importancia que tiene el partido para el plantel y relacionó la motivación con aquel episodio. “Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos”, expresó el delantero.