Estudiantes y Rosario Central definen al ganador de la Supercopa Internacional 2026: hora, TV y formaciones

Estudiantes y Rosario Central dirimen un nuevo título en Santiago del Estero. El vencedor se clasificará a la nueva Recopa de Campeones.

Rosario Central y Estudiantes se enfrentaron en mayo pasado por la Copa Argentina y el Pincha goleó 3 a 0.

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026.

El encuentro medirá al Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, contra el Canalla, líder de la tabla anual de dicha temporada y el vencedor sumará un nuevo título oficial que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

El choque llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.

Marco Ruben calentó la previa con sus declaraciones Marco Ruben calentó la previa de la final Rosario Central-Estudiantes. @AntesDeSalir Postergando disputas previas como la eliminación al Canalla en el Clausura 2025 y el reciente 3-0 en la Copa Argentina 2026, el referente auriazul Marco Rubén encendió la previa afirmando que aquello "dolió mucho" y que buscarán la victoria "por orgullo propio".

En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas. Aunque compite en la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores ante Flamengo, el León no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios por baja, aunque sumó a Tomás Palacios tras entrenar con la Selección argentina.