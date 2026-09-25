El tenso momento entre Ovando y González Pirez en la conferencia previa a Central-Estudiantes: "Fue una falta de respeto"

A casi un año del histórico "espaldazo" de Estudiantes a Rosario Central, Ignacio Ovando calentó la previa de la final en la rueda de prensa.

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16.00 en el Madre de Ciudades por la Supercopa Internacional. Un certamen que normalmente no despierta muchas expectativas, pero en este caso toma un cariz distinto, a casi un año del histórico "espaldazo" en el Gigante de Arroyito por los octavos del Clausura 2025.

De parte de la Academia Rosarina aún tienen la sangre en el ojo por aquel gesto del León platense, como bien lo dejó en claro Marco Ruben antes de viajar a Santiago del Estero. Y lo mismo sucedió por la tarde en la conferencia de prensa previa, a la cual asistieron Leandro González Pirez del lado rojiblanco e Ignacio Ovando del auriazul.

La tensa conferencia de prensa antes de la Supercopa Internacional ESPN "Aclaramos un millón de veces que no fue nunca nada en contra de Central, no tenemos nada. Al contrario, porque resaltamos mucho la temporada habían hecho ellos. Solamente no estábamos conformes con esa decisión que se había tomado y nada más", apuntó el defensor pincharrata al ser consultado por aquel recordado episodio.

"Para nosotros es algo que quedó en el pasado ya, hubo otro campeón en el medio. Rememorar eso y meter cizaña donde no hay no me parece correcto. No tenemos absolutamente nada en contra de Central y nuestra decisión iba apuntada más arriba por ahí de lo que pasó", insistió al respecto.

El juvenil canalla, por su parte, lejos de coincidir con la postura de González Pirez, fue al hueso: "Para nosotros, como bien dijo Marco antes de salir para acá, fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón para todos los que somos hinchas, como lo es Marquito", lanzó, dejando a las claras que en Arroyito no perdonaron a Estudiantes.