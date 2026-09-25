La explosiva carta que publicó Independiente Rivadavia tras el escándalo con los barras de San Martín

Tras la suspensión del encuentro entre Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia, el jueves por la noche, por la División de Honor de Futsal, la organización sancionó duramente a ambos equipos dejándolos eliminados. Esto trajo mucho revuelo en el mundo del deporte, pero también trascendió al plano dirigencial.

La dirigencia de la Lepra, a través de las redes oficiales del club, emitieron un comunicado cargando duramente contra las organizaciones. "Ante los hechos de público conocimiento respecto a una supuesta sanción del Tribunal de Penas de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS) que afectaría a nuestra institución en el Torneo Nacional de División de Honor 2026, cuya organización fue delegada a la Federación de Futbol de Salón de Mendoza, el Club Sportivo Independiente Rivadavia informa que se notifique y que se dé el derecho a réplica", expresaron.

Y agregaron: "A la fecha, no hemos recibido ninguna notificación formal de resolución alguna. Tampoco se nos dio la posibilidad de presentar un descargo, de ofrecer prueba ni de ser escuchados. El derecho de defensa es una garantía constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional) y ningún tribunal, tampoco uno deportivo, puede sancionar sin respetarlo. Según lo que ha trascendido, se reconocería que los incidentes fueron provocados por el equipo rival. Aun así, se castigaría a la víctima con la misma pena que a quienes iniciaron los incidentes. Esto es inadmisible. Nuestra institución ha reunido pruebas y documentación que acreditan claramente la violencia sufrida por nuestra gente, que serán presentadas en las instancias correspondientes".

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la División de Honor del futsal argentino, fue suspendido cuando iban pocos minutos del primer tiempo y, luego de reunirse, el tribunal de penas de la CAFS (Confederación Argentina Futsal - Fútbol de Salón) resolvió descalificar a ambos equipos tras lo ocurrido .

COMUNICADO OFICIAL | FUTSAL Ante la información que circula sobre una supuesta sanción en el Torneo Nacional de División de Honor 2026, el Club Sportivo Independiente Rivadavia da a conocer su posición. Leé el comunicado completo: https://t.co/C72FH8MQ03 pic.twitter.com/j0T01pNEr5

La decisión se basa en el informe arbitral y, además, explica los motivos por los cuales la descalificación alcanza a ambas instituciones: “La Municipalidad de San Martín por causar a través de su parcialidad de (sic) suspensión del encuentro, mientras que Independiente Rivadavia se negó a reanudar el juego, superado el incidente y con las garantías dadas por la organización y la presencia policial”, explicó la CAFS en el comunicado.

Notificación y derecho de defensa

A la fecha, no hemos recibido ninguna notificación formal de resolución alguna. Tampoco se nos dio la posibilidad de presentar un descargo, de ofrecer prueba ni de ser escuchados. El derecho de defensa es una garantía constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional) y ningún tribunal, tampoco uno deportivo, puede sancionar sin respetarlo.

Durante el partido ante la Municipalidad de San Martín, integrantes de nuestra institución fueron agredidos, intimidados y lesionados por simpatizantes del equipo rival. Ante la falta de garantías reales para la integridad física de nuestros jugadores y cuerpo técnico, se decidió no continuar el encuentro.

Los incidentes y las pruebas

Según lo que ha trascendido, se reconocería que los incidentes fueron provocados por el equipo rival. Aun así, se castigaría a la víctima con la misma pena que a quienes iniciaron los incidentes. Esto es inadmisible. Nuestra institución ha reunido pruebas y documentación que acreditan claramente la violencia sufrida por nuestra gente, que serán presentadas en las instancias correspondientes.

Intentamos comunicarnos con el presidente de la Federación Mendocina, organizadora del torneo, Sr. Gustavo Di Marco, y con autoridades de la Confederación, y no obtuvimos respuesta.

Es la primera vez que nuestro club participa de este torneo. Nuestros jugadores y cuerpo técnico llegaron hasta acá con mucho esfuerzo, sacrificio e ilusión, y con un gran rendimiento deportivo. Ese camino no puede terminar por hechos de violencia de los que fuimos víctimas.

Acciones de la institución

Rechazamos de manera enérgica cualquier decisión que castigue a quienes fueron víctimas de la violencia. Iniciaremos las acciones legales pertinentes para defender los derechos de nuestra institución, de nuestros jugadores y de nuestro cuerpo técnico.

Ningún partido vale más que la integridad física de las personas.

Comisión Directiva – Club Sportivo Independiente Rivadavia Mendoza, 25 de septiembre de 2026