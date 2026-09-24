Independiente Rivadavia necesita la mejor versión de Maxi Salas, que todavía no se pudo ver en Mendoza

Alfredo Berti necesita que Salas tenga mucha incidencia en estas seis finales que le quedan a la Lepra pensando en la tabla anual. Hasta el momento hemos visto solo ratitos de buen fútbol del delantero.

Maximiliano Salas llegó a Independiente Rivadavia con una misión clara: ser uno de los mejores jugadores del equipo y generar un efecto inmediato. El delantero, que llegó desde River y también tuvo un importante paso por Racing, todavía no terminó de demostrar en la Lepra por qué fueron a buscarlo como uno de los refuerzos importantes para este segundo semestre.

Es cierto que dejó hemos visto algunas pinceladas de su calidad, especialmente en la Copa Libertadores ante Fluminense en Brasil. Salas es un jugador potente, intenso y tiene el ADN batallador de los equipos de Alfredo Berti. Sin embargo, esas apariciones todavía no tuvieron la continuidad necesaria en Independiente Rivadavia. A Salas le pesa no haber realizado una pretemporada con el equipo, él mismo lo ha dicho en declaraciones a la prensa, pero la Lepra lo necesita ya. Este minireceso por fecha FIFA le va a hacer bien para ponerse a tono.

Maxi Salas jugó en el Maracaná, por ahora, su mejor partido en la Lepra EFE Igualmente el momento de la temporada hace que la deuda sea todavía más importante. A Independiente Rivadavia le quedan seis finales en el campeonato y el objetivo está puesto en terminar lo más arriba posible en la tabla anual, por lo que cada partido tendrá un peso enorme. En ese contexto, contar con la mejor versión de sus futbolistas determinantes será fundamental para afrontar el sprint final. Contra Gimnasia de La Plata el viernes 2 de octubre, sin Arce, el nombre de Maxi Salas tendrá que ser decisivo para seguir arriba.