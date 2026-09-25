El tremendo cruce entre un vocal de River y un dirigente de Nueva Chicago cercano a la AFA: de "viejo arrodillado" a "chongo de Scioli"

Lautaro Mauro, de River, se cruzó en redes con Daniel Ferreiro, exvicepresidente de Chicago, luego de que este increpara a Stéfano Di Carlo.

La relación entre River Plate y la AFA no pasa por su mejor momento. En el último tiempo, Stéfano Di Carlo ha tenido reiterados cortocircuitos con Claudio Tapia, quien no se pronunció directamente al respecto, aunque si lo han hecho muchos integrantes de su círculo íntimo, como es el caso de Daniel Ferreiro.

Quien fuera durante la década pasada vicepresidente de Nueva Chicago -donde hoy es vocal de la dirigencia actual- y también exvocero del Chiqui durante sus primeros años al frente de la casa madre, increpó este viernes al presidente del cuadro de Núñez con un provocador posteo en redes sociales.

El cruce en redes entre Lautaro Mauro y Daniel Ferreiro Daniel Ferreiro y Lautaro Mauro se sacaron chispas en X. Capturas @DHFerreiro22 y @LautaroMauro "Hola, Stéfano Di Carlo, te hago una consulta. ¿Cómo viene la organización de la reunión o los almuerzos/cenas para intentar desestabilizar a la AFA? Tengo entendido que invitaste a los presidentes Verón de Estudiantes, Culotta de San Lorenzo, Fassi de Talleres, Milito de Racing y Zafaroni de JJ Urquiza. ¿Puede ser que ya te hayan dejado solo? ¿Puede ser que no hayan ido a esa espuria reunión que vos convocás?", escribió en su cuenta de X. Y lo desafió: "En el fútbol todo se sabe Stefano.... Sos joven para ir en contra de la institucionalidad de AFA. Ojalá recapacites, River es inmenso para tan pequeño dirigente".

Este picante tuit tuvo una réplica de la institución millonaria, pero no de manera oficial, sino por parte de Lautaro Mauro, vocal titular del club: "Daniel, sos viejo para vivir arrodillado. Te hiciste el guapo en 2021 y por celos a Pablo Toviggino rompiste con la AFA. Ahora volviste, veleta, y estás más inclinado que antes. River te queda lejos, arrastrado", le respondió, citando su publicación.

"Sos el chongo de Scioli, gil a cuadros. ¿Seguís yendo de la mano con Scioli por New York? En fin...", le retrucó Ferreiro, apuntando a la relación profesional que supo tener el dirigente riverplatense con el exgobernador de Buenos Aires y actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.