El picante sorteo de capitanes antes del clásico entre Newell's y Central por el Torneo de Reserva

Durante el lanzamiento de la moneda, el capitán de Newell's lanzó una chicana que el de Rosario Central no dejó pasar por alto.

El clásico entre Newell's Old Boys y Rosario Central es sin duda uno de los más pasionales y picantes de Argentina y el mundo entero. Cada partido entre ambos es un mundo aparte y genera infinidad de repercusiones, sin importar si es un choque oficial o amistoso (si es que existe ese término), profesional o de alguna categoría formativa.

Una muestra cabal fue el clásico rosarino que se jugó este jueves en el Torneo de Reserva por la fecha 10. Pero no hubo que esperar a que terminara o siquiera que arrancara el encuentro para que comenzaran a sacarse chispas, puesto que la cosa se picó ya en la previa, durante el sorteo de capitanes.

El picante sorteo en la previa de Newell's - Rosario Central TNT Sports "¿AFA o FIFA?", le preguntó el árbitro Franco Gutíerrez a Joaquín Espina, el representante canalla, en referencia a las inscripciones de cada cara de la moneda. "AFA", eligió el capitán auriazul, a lo que Francisco Sciarini, arquero y delegado leproso, lanzó un pícaro "Normal...", en una clara alusión al "favoritismo" de la casa madre del fútbol argentino por la Academia Rosarina.

"¡Que no falte el respeto! ¡Dijo 'normal', que no arranque...!", protestó rápidamente Espina, señalando a su contrincante con el dedo, notoriamente molesto por la chicana. "¡No quiero que repetir eso!", los retó el juez principal, tras lo cual procedieron a sacarse la foto con el cuerpo arbitral sin que los jugadores se saludaran entre sí, como indica el protocolo.