Estudiantes avanza por Marcos Rojo: qué puede destrabar su regreso para la Libertadores

Estudiantes de La Plata ya se comunicó con Marcos Rojo para conocer su situación y hacerle saber el interés de la dirigencia en contar con él para la recta final de la Copa Libertadores 2026 . El defensor de 36 años es una de las alternativas que analiza el Pincha para reforzar su defensa de cara a las semifinales.

La necesidad surgió a partir de las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes no podrán disputar el partido de ida de la serie ante Flamengo. La primera opción que había considerado Estudiantes era Carlos Izquierdoz, pero Lanús se mostró inflexible ante la posibilidad de desprenderse del defensor.

En ese contexto, el nombre de Rojo tomó fuerza y el club platense inició contactos con el futbolista, que actualmente forma parte del plantel de Racing. La operación todavía no está cerrada y existe una condición que aparece como determinante para que pueda avanzar.

Según detalló Bolavip, en este momento la posibilidad de que Rojo llegue a Estudiantes se encuentra en un 50%. El escenario podría modificarse si Racing queda eliminado de la Copa Argentina ante Boca , ya que esa situación podría favorecer las condiciones para avanzar con la negociación.

Además, para que la operación pueda concretarse, Estudiantes pretende que Rojo ofrezca disculpas públicas. Ese gesto sería necesario para recomponer el vínculo entre el defensor y la institución y allanar su posible regreso.

Rojo surgió futbolísticamente de Estudiantes y tuvo dos ciclos en el club. Su primera etapa se produjo entre 2008 y 2011, cuando fue transferido al Spartak de Moscú. En 2023 regresó al Pincha para disputar la temporada, antes de continuar su carrera en Boca y posteriormente en Racing.

Estudiantes jugará en UNO ante Flamengo

Mientras avanza la búsqueda de un defensor, Estudiantes también resolvió uno de los puntos pendientes para la semifinal de la Libertadores. El club confirmó que recibirá a Flamengo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi el próximo jueves 15 de octubre.

“El Club Estudiantes de La Plata confirma que el partido a disputarse con el Club de Regatas Flamengo el próximo 15 de octubre por Conmebol Libertadores, se realizará en el Estadio UNO. ¡Nos vemos en casa!”, informaron desde la institución platense.

El Club Estudiantes de La Plata confirma que el partido a disputarse con el Club de Regatas Flamengo el próximo 15 de octubre por CONMEBOL Libertadores, se realizará en el Estadio UNO. ¡Nos vemos en casa! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 24, 2026

La sede había quedado pendiente de confirmación debido a las exigencias de Conmebol respecto de la cantidad de localidades destinadas al público visitante. El estadio del Pincha tiene una capacidad aproximada de 32.000 espectadores y debía garantizar 4.000 entradas para los hinchas de Flamengo. Finalmente, las dirigencias de ambos clubes alcanzaron un acuerdo para disponer de esas 4.000 localidades para los simpatizantes del equipo brasileño en el estadio ubicado en 1 y 57.

Estudiantes llegará a esta instancia después de conseguir una agónica clasificación frente a Corinthians en Brasil. El equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina finalizó segundo en el Grupo A, justamente detrás de Flamengo, por lo que abrirá la serie en condición de local.

La revancha está programada para el jueves 22 de octubre a las 21:30 de Argentina, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.