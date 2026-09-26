Mazazo de último momento para Racing a horas del choque trascendental con Boca por la Copa Argentina

Juan Pablo Vojvoda dio a conocer la lista de convocados de Racing para jugar este domingo ante el Xeneize en Rosario y hay una baja tan dura como inesperada.

Para Racing, el duelo de cuartos de final ante Boca significa muchísimo y asoma como el partido más importante de su semestre. Sin embargo, la noticia que se confirmó en las últimas horas le genera un serio dolor de cabeza al equipo de Juan Pablo Vojvoda.

La baja de último momento de Racing para enfrentar a Boca en Rosario La Academia no podrá contar con Lautaro Díaz, quien quedó descartado para el encuentro de este domingo en el Gigante de Arroyito por una molestia muscular que lo dejó afuera de la lista de convocados. El delantero sufrió una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo, una dolencia que apareció durante los últimos entrenamientos, y es por eso que ni siquiera acompañó al plantel a Rosario.

La ausencia del ex Cruzeiro no hace más que profundizar un problema que la Academia arrastra desde hace ya un tiempo a esta parte. Más allá del alivio que significó el regreso al gol de Adrián Martínez ante Sarmiento, el resto de los atacantes están bajos de nivel y Díaz era una pieza inamovible como acompañante de Maravilla.

Lautaro Díaz se lesionó y quedó out para el mata-mata con Boca. FotoBaires Los candidatos a reemplazar a Lautaro Díaz Ahora, todas las miradas apuntan a la decisión de Vojvoda. Entre las principales alternativas que maneja el DT aparecen Matko Miljevic y Tomás Conechny. También asoma el colombiano Duván Vergara, aunque correría con una cierta desventaja por sobre los recién mencionados.