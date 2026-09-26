Preocupación por Mbappé: el parte médico del Real Madrid tras lesionarse en Francia-Turquía

Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia y el Real Madrid luego de lesionarse en el triunfo de la selección de Francia 1-0 ante Turquía por la Nations League . El delantero marcó el único gol del partido, pero poco después debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla izquierda.

El delantero fue sometido este sábado a estudios médicos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y el Real Madrid confirmó el diagnóstico: sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El problema se produjo en el mismo movimiento en el que sacó el remate que terminó en el gol de Francia.

Mbappé intentó continuar después de recibir atención médica, pero finalmente fue reemplazado por Désiré Doué. La Federación Francesa de Fútbol ya había informado que el atacante padecía una lesión tendinosa y que quedaba descartado para el resto de la concentración.

NO HAY FESTEJO… Kylian Mbappé convirtió el 1-0 de Francia ante Turquía pero tras el remate sintió una molestia en su rodilla derecha. ¡Preocupación en Les Blues y el Merengue! Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rnDEcKxGWD

La lesión afecta nuevamente la rodilla izquierda, una zona que ya había generado problemas al francés durante 2025 y comienzos de 2026. En marzo, el Real Madrid había informado un esguince en esa misma articulación.

De acuerdo con la estimación conocida tras los estudios, Mbappé tendría un período de recuperación de alrededor de 10 a 12 días. De cumplirse esos plazos, tendría posibilidades de estar disponible para el regreso del Real Madrid a la competencia después del parón internacional, previsto para el 10 de octubre ante Villarreal.

Zinedine Zidane no sustituirá al lesionado Mbappé para los tres partidos de la Liga de Naciones. EFE

Por lo pronto, el capitán francés se perderá los tres partidos restantes de esta ventana de la Nations League: ante Bélgica el 28 de septiembre, Italia el 2 de octubre y nuevamente Bélgica el 5 de octubre. Zinedine Zidane decidió no convocar a otro futbolista para reemplazarlo.