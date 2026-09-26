El tenso momento que vivieron Darío Herrera y sus colaboradores antes de Estudiantes-Rosario Central

Hinchas de Estudiantes se cruzaron en el lobby de un hotel con el cuerpo arbitral comandado por Darío Herrera antes de la Supercopa Internacional.

Hinchas de Estudiantes increparon a los árbtros de la final.

Un grupo de hinchas de Estudiantes de La Plata cruzó a la terna arbitral designada para el duelo ante Rosario Central por la final de la Supercopa Internacional, en el lobby de un hotel en esta ciudad, minutos antes del comienzo del partido.

En un video difundido en redes sociales, se puede ver como al menos un hincha está escuchando a Cristian Navarro, asistente 2 de la terna que lidera Darío Herrera. Aunque no puede advertirse violencia física o verbal, se escucha una voz en defensa de los referís: "Andá a la tribuna, encima venís a apretar a los árbitros acá".

El cara a cara de Navarro con un hincha de Estudiantes de La Plata en el hotel Hinchas de Estudiantes con Herrera y sus colaboradores. @okdobleamarilla A su vez, al hincha del equipo platense se lo puede ver con las manos atrás, cara a cara con Navarro. El hombre le dice al línea: "Trabajo en una metalúrgica". Acto seguido, Navarro responde: "¿Y no podés tomar mal una medida a veces? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos".

En todo el video, el hombre de remera blanca que está detrás de la terna arbitral insiste una y otra vez en pedirle al hincha que se vaya y "deje de molestar a los árbitros".

El equipo dirigencial completo está compuesto por Darío Herrera, Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes, Maximiliano Manduca como cuarto árbitro, Jorge Baliño en el VAR y Mauro Ramos Errasti en el AVAR.