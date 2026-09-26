En vivo: con un doblete de Di María, Central le gana 2-1 a Estudiantes la final en Santiago del Estero

Alexis Castro había puesto en ventaja a Estudiantes, pero Di María lo dio vuelta con un tiro libre espléndido y un penal sancionado a instancias del VAR.

Ángel Di María empató la final con un verdadero golazo de tiro libre.

Golazo de Di María para el 1-1 de Rosario Central.

Estudiantes de La Plata derrota 2-1 a Rosario Central en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la Supercopa Internacional 2026.

El Pincha golpeó primero y de entrada: tras un desborde de Joaquín Tobio Burgos, el centro desde la izquierda para Alexis Castro y la aparición de Guido Carrillo abajo del arco para poner el 1 a 0.

Alexis Castro anotó el 1-0 de Estudiantes vs. Rosario Central ESPN Sobre los 22' Ángel Di María, de tiro libre, empató el encuentro con un estupendo disparo que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fernando Muslera.

Golazo de Fideo Di María para el empate de Central Golazo de Di María para el 1-1 de Rosario Central. ESPN Darío Herrera sancionó la pena máxima por la falta de González Pírez a Copetti tras la revisión en el VAR. Ángel Di María se hizo cargo del penal y pateó al palo izquierdo de Muslera, cuando el arquero se había tirado para el otro lado.

Di María cambió penal por el gol del 2 a 1 de Rosario Central ¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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