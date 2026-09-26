En vivo: con un doblete de Di María, Central le gana 2-1 a Estudiantes la final en Santiago del Estero
Alexis Castro había puesto en ventaja a Estudiantes, pero Di María lo dio vuelta con un tiro libre espléndido y un penal sancionado a instancias del VAR.
Estudiantes de La Plata derrota 2-1 a Rosario Central en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la Supercopa Internacional 2026.
El Pincha golpeó primero y de entrada: tras un desborde de Joaquín Tobio Burgos, el centro desde la izquierda para Alexis Castro y la aparición de Guido Carrillo abajo del arco para poner el 1 a 0.
Sobre los 22' Ángel Di María, de tiro libre, empató el encuentro con un estupendo disparo que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fernando Muslera.
Golazo de Fideo Di María para el empate de Central
Darío Herrera sancionó la pena máxima por la falta de González Pírez a Copetti tras la revisión en el VAR. Ángel Di María se hizo cargo del penal y pateó al palo izquierdo de Muslera, cuando el arquero se había tirado para el otro lado.
Di María cambió penal por el gol del 2 a 1 de Rosario Central
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