La tajante sentencia de Lando Norris sobre McLaren tras el flojo arranque de temporada: "Seguimos queriendo luchar por el campeonato"

Lando Norris fue tajante al asegurar que la escudería británica no abandonará su proyecto actual para comenzar a trabajar en el auto de 2027.

Lando Norris fue tajante a la hora de hablar sobre el comienzo de temporada de McLaren.

Tras consagrarse campeón del mundo por primera vez en su carrera, Lando Norris no tuvo el comienzo de temporada esperado. En las primeras tres carreras del 2026, el joven piloto de McLaren finalizó en el 5° lugar en Australia y Japón mientras que en China tuvo que abandonar por un problema mecánico.

Este flojo inicio de temporada del equipo papaya sembró dudas sobre si realmente están a la altura de Mercedes y Ferrari para competir en esta temporada. Ante ello, también crecieron los rumores sobre la posibilidad de que los de Woking comiencen a trabajar en el monoplaza de 2027 y no le den mucha importancia al auto de este año.

La contundente sentencia de Lando Norris sobre McLaren A pesar de los rumores, Lando Norris aseguró que McLaren ya tuvo temporadas donde el comienzo no fue el esperado, pero finalmente terminó mostrando un sólido potencial sobre el final que le permitió ganar muchos títulos: "Hay muchos ejemplos en los que no hemos estado exactamente donde queríamos estar al comienzo del año, pero hemos terminado en una posición mucho más fuerte al final: 2023, 2024 y demás, y ahora somos un equipo más fuerte de lo que éramos entonces”, lanzó.

lando norris1 Lando Norris dejó en claro que McLaren seguirá compitiendo hasta el final. Shutterstock