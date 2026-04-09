Bombazo en la F1: el ingeniero de Max Verstappen dejará Red Bull y ¡pasará a McLaren!

La lista de salidas en Red Bull Racing no deja de crecer y, esta vez, el impacto alcanzaría al círculo más cercano de Max Verstappen. Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de carrera del tetracampeón, habría decidido poner fin a su etapa en la escudería austríaca para sumarse a McLaren, uno de los máximos rivales de los Toros austríacos.

Gianpiero Lambiase abandonará Red Bull y pasará a McLaren Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2042244352110440632&partner=&hide_thread=false BREAKING: Red Bull Racing confirm their Head of Racing and Max Verstappen's race engineer GianPiero Lambiase will leave the team in 2028#F1 pic.twitter.com/7COpoxFO0y — Formula 1 (@F1) April 9, 2026 La información fue adelantada por De Telegraaf y luego respaldada por Motorsport. Sin embargo, el movimiento no sería inmediato: Lambiase tiene contrato vigente con Red Bull hasta finales de 2027, por lo que su arribo a Woking se daría recién en 2028, salvo que ambas partes acuerden una salida anticipada.

Según trascendió, la decisión no responde solo a un nuevo desafío profesional, sino también a una propuesta económica muy superior. McLaren habría superado el interés de Aston Martin y Williams Racing con una oferta salarial ampliamente mejorada. En la estructura británica, Lambiase asumiría un rol senior en pista y trabajaría junto al jefe de equipo Andrea Stella, respaldado por su experiencia como ingeniero y su actual función como jefe de carreras.

Desde McLaren, de todos modos, descartan que su llegada esté ligada a un posible reemplazo de Stella, en medio de rumores que lo vinculan con Scuderia Ferrari. El proceso sería similar al de Will Courtenay, quien debió cumplir su contrato antes de cambiar de equipo, aunque no se descarta una liberación anticipada.