Bombazo en la F1: el ingeniero de Max Verstappen dejará Red Bull y ¡pasará a McLaren!
Gianpiero Lambiase, el histórico ingeniero del tetracampeón del mundo, anunció su salida de Red Bull para sumarse al equipo papaya.
La lista de salidas en Red Bull Racing no deja de crecer y, esta vez, el impacto alcanzaría al círculo más cercano de Max Verstappen. Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de carrera del tetracampeón, habría decidido poner fin a su etapa en la escudería austríaca para sumarse a McLaren, uno de los máximos rivales de los Toros austríacos.
Gianpiero Lambiase abandonará Red Bull y pasará a McLaren
La información fue adelantada por De Telegraaf y luego respaldada por Motorsport. Sin embargo, el movimiento no sería inmediato: Lambiase tiene contrato vigente con Red Bull hasta finales de 2027, por lo que su arribo a Woking se daría recién en 2028, salvo que ambas partes acuerden una salida anticipada.
Según trascendió, la decisión no responde solo a un nuevo desafío profesional, sino también a una propuesta económica muy superior. McLaren habría superado el interés de Aston Martin y Williams Racing con una oferta salarial ampliamente mejorada. En la estructura británica, Lambiase asumiría un rol senior en pista y trabajaría junto al jefe de equipo Andrea Stella, respaldado por su experiencia como ingeniero y su actual función como jefe de carreras.
Desde McLaren, de todos modos, descartan que su llegada esté ligada a un posible reemplazo de Stella, en medio de rumores que lo vinculan con Scuderia Ferrari. El proceso sería similar al de Will Courtenay, quien debió cumplir su contrato antes de cambiar de equipo, aunque no se descarta una liberación anticipada.
La lista de salidas de Red Bull en los últimos años
La eventual salida de Lambiase se suma a una extensa lista de nombres importantes que dejaron Red Bull en los últimos años, como Adrian Newey, Rob Marshall y Jonathan Wheatley. A ellos se agregan las recientes partidas de Christian Horner y Helmut Marko, marcando un profundo recambio en la estructura del equipo.