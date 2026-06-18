La tajante advertencia de Néstor Lorenzo, DT de Colombia, tras el triunfo ante Uzbekistán: "Vamos a tener que cambiarlo todo"

Néstor Lorenzo destacó el triunfo 3-1 ante Uzbekistán en el debut mundialista, aunque reconoció altibajos y advirtió sobre lo que viene en el Grupo K.

Néstor Lorenzo analizó con mesura el debut de Colombia en el Mundial 2026, tras el triunfo por 3-1 ante Uzbekistán que dejó a la Tricolor como líder del Grupo K. En conferencia de prensa, el entrenador argentino reconoció la dificultad del encuentro y puso el foco en los aspectos a mejorar de cara a lo que viene.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil”, resumió el DT, quien valoró el arranque positivo de su equipo pero también dejó en claro que no todo fue ideal. “Pensábamos que en el primer tiempo podíamos sacar una diferencia mayor”, admitió sobre un inicio en el que Colombia generó situaciones, aunque sin la eficacia esperada.

EFE El conjunto sudamericano dominó gran parte del juego, pero Uzbekistán logró incomodar con pelotazos largos y transiciones rápidas, algo que obligó a ajustes durante el complemento. “Tuvimos un bache en el segundo tiempo, en el que hubo que refrescar, pero al final salimos bien”, explicó Lorenzo, destacando la reacción de sus dirigidos.

La tajante advertencia de Néstor Lorenzo tras el triunfo de Colombia El técnico también hizo referencia al aspecto emocional del debut mundialista, un factor que, según él, influyó en algunos pasajes del partido. “Es una energía hermosa, pero emocionalmente creo que le pesó a algunos muchachos. Tiene que ver con la carga del primer partido y la obligación de ganar”, señaló.

La tajante advertencia de Néstor Lorenzo tras el triunfo de Colombia. EFE Más allá de la autocrítica, Néstor Lorenzo defendió la propuesta ofensiva de su equipo y el riesgo asumido. “Se jugó muy bien corriendo un riesgo grande, porque jugamos con los centrales en la mitad de la cancha. Creo que se ganó merecidamente y es el primer escalón”, afirmó.