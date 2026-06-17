Luis Díaz, James y una ilusión enorme: colombianos palpitan el debut ante Uzbekistán en el Mundial 2026

En la previa del debut de Colombia ante Uzbekistan, los hinchas comenzaron a vivir el Mundial 2026 con expectativa, promesas y confianza. Desde Argentina, varios colombianos compartieron su ilusión por el equipo, señalaron a Luis Díaz y James como figuras y reafirmaron el peso emocional de la camiseta.

En el marco del debut mundialista de la selección de Colombia, MDZ habló con los hinchas colombianos, que comenzaron a palpitar el encuentro de su equipo, que comparte el grupo K con Portugal y el Congo.

La previa se vivió entre camisetas, preguntas rápidas y una expectativa que mezcló ilusión deportiva, orgullo nacional y promesas personales. En las voces recogidas, la confianza apareció como el denominador común: “Vamos con todo”, “hay fe” y “siempre” fueron algunas de las respuestas repetidas por los simpatizantes antes del estreno.

Uno de los hinchas consultados aseguró que llega “preparado” para el partido y sostuvo que la selección tiene el respaldo de su gente. También vinculó el momento deportivo con un clima de expectativa más amplio, al mencionar su deseo de “cambios positivos” y de un Mundial destacado para Colombia.

En esa misma línea, otro simpatizante afirmó estar “preparadísimo” y remarcó que la fe en la selección está intacta. Ante la pregunta sobre qué prometería si Colombia gana su primer Mundial, respondió primero con una idea simple y contundente: “Ser felices”. Luego, entre risas, aparecieron promesas más simbólicas, como raparse el pelo.

Luis Díaz y James, los nombres más mencionados

Cuando se les preguntó por una posible figura colombiana para este Mundial, Luis Díaz apareció como uno de los nombres más fuertes. Un hincha lo definió como una representación del colombiano que lucha por sus sueños y destacó su historia personal como parte de esa identificación.

James también fue señalado por varios consultados como una carta de confianza. Una hincha sostuvo que siente que “no va a defraudar” y lo mencionó como el jugador en el que muchos colombianos depositan esperanza. Otro simpatizante también lo nombró entre los futbolistas capaces de marcar la diferencia durante la competencia.

Colombianos en Argentina, con el corazón dividido solo hasta un cruce

La previa también tuvo un componente migrante. Algunos hinchas contaron que viven en Argentina desde hace varios años, pero que el vínculo con Colombia sigue presente cuando juega la selección. Una de las consultadas, instalada en el país desde hace cinco años, explicó que por ahora acompaña a ambos seleccionados, siempre que no se enfrenten.

Otra hincha, que vive en Argentina desde hace nueve años, fue más directa ante un hipotético cruce entre Argentina y Colombia: “La tierra siempre te va a llamar”. La respuesta resumió el sentimiento de pertenencia que atraviesa la cobertura: más allá del lugar de residencia, la camiseta colombiana conserva un peso emocional decisivo.