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La Selección argentina se floreó ante Zambia y goleó 5-0 en su último amistoso en el país

La Selección argentina aplastó a Zambia en la Bombonera con los goles de Julián Álvarez, Messi, Otamendi de penal, Chanda en contra y el Colo Barco.

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La Selección argentina aplastó a Zambia en la Bombonera.

La Selección argentina aplastó a Zambia en la Bombonera.

Juan Mateo Aberastain / MDZ

Tras el flojo 2-1 sobre Mauritania del pasado viernes, la Selección argentina mejoró mucho la imagen en su segundo y último amistoso de la fecha FIFA de marzo y se despidió del país este martes por la noche con una contundente goleada por 5-0 sobre Zambia en la Bombonera.

Julián Álvarez abrió el marcador de manera temprana a los 3 minutos del primer tiempo y Lionel Messi marcó el 2-0 con el que se irían al descanso. En el complemento, redondearon la paliza Nicolás Otamendi de penal, Dominic Chanda en propia puerta y Valentín Barco.

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El gol de Julián Álvarez para el 1-0 de Argentina

El gol de Julián Álvarez para el 1-0 de Argentina

El gol de Messi para el 2-0 de Argentina

El gol de Messi para el 2-0 de Argentina

El gol de penal de Otamendi para el 3-0 de Argentina

El gol de penal de Otamendi para el 3-0 de Argentina

El gol en contra de Chanda para el 4-0 de Argentina

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El gol de Valentín Barco para el 5-0 definitivo

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El minuto a minuto a Argentina - Zambia

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