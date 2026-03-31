La Selección argentina se floreó ante Zambia y goleó 5-0 en su último amistoso en el país
La Selección argentina aplastó a Zambia en la Bombonera con los goles de Julián Álvarez, Messi, Otamendi de penal, Chanda en contra y el Colo Barco.
Tras el flojo 2-1 sobre Mauritania del pasado viernes, la Selección argentina mejoró mucho la imagen en su segundo y último amistoso de la fecha FIFA de marzo y se despidió del país este martes por la noche con una contundente goleada por 5-0 sobre Zambia en la Bombonera.
Julián Álvarez abrió el marcador de manera temprana a los 3 minutos del primer tiempo y Lionel Messi marcó el 2-0 con el que se irían al descanso. En el complemento, redondearon la paliza Nicolás Otamendi de penal, Dominic Chanda en propia puerta y Valentín Barco.
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