El gran gesto de Messi con Otamendi en su último partido con la Selección en Argentina

Nicolás Otamendi jugó su último encuentro con la Selección en el país y Messi le brindó la posibilidad de hacer más especial su despedida.

La Selección argentina se despidió de su hinchada este martes en la Bombonera ante Zambia, su último amistoso en el país previo al Mundial 2026. Pero no solo fue la despedida del equipo, sino también de Nicolás Otamendi, ya que se retirará de manera definitiva de la Albiceleste tras la Copa del Mundo.

A raíz de esta ocasión especial, Lionel Messi tuvo un gesto más que loable para con su compañero más antiguo en el combinado nacional. A los 49 minutos, la Scaloneta tuvo un penal a favor por una falta a Thaigo Almada en el área. Sin embargo, no fue el capitán quien se encargó de ejecutarlo.

Lionel Messi le cedió el penal a Nicolás Otamendi El gol de penal de Otamendi para el 3-0 de Argentina Si bien Leo ya estaba designado, como de costumbre, en esta oportunidad decidió no patearlo él. Luego de que cobraran la pena máxima, se dirigió al área y comenzó a llamar al Káiser para que él se hiciera cargo y pudiera decir adiós al al público argentino con un tanto.

El momento en que Messi llamó a Otamendi para que pateara el penal El momento en que Messi llamó a Otamendi para que pateara el penal Otamendi cambió el penal por gol y puso el marcador de manera provisoria 3-0 (Julián Álvarez había hecho el primero, la Pulga el segundo, y luego Chanda en contra y el Colo Barco sellarían el 5-0 definitivo). Todos los compañeros fueron a abrazarlo, especialmente el 10, que dio una muestra de la fuerte unión que mantienen los últimos dos integrantes de la "Vieja Guardia".