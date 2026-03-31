La terminante decisión de Robert Lewandowski tras no clasificar a su último Mundial con Polonia

Tras caer sobre ante Suecia y quedarse afuera de la Copa del Mundo, Robert Lewandowski subió un posteo con una fuerte confirmación a futuro.

El dolor de Lewandowski tras la derrota 3-2 ante Suecia que dejó a Polonia sin Mundial.

Dejando a un lado el nuevo fracaso de Italia, uno de los bombazos que dejó la definición del Repechaje Europeo fue la dura eliminación de Polonia al caer sobre la hora ante Suecia. Pero más allá del resultado, la historia tuvo un protagonista central: Robert Lewandowski.

Los polacos reaccionaron cada vez que estuvieron en desventaja y lograron empatar la serie en dos ocasiones. Sin embargo, cuando parecía que el partido se iba al tiempo extra, apareció Viktor Gyökeres para clavar el golpe final y sentenciar la clasificación sueca.

A sus 37 años, el legendario delantero del Barcelona sabía que esta podía ser su última chance de disputar una Copa del Mundo y su imagen final fue devastadora. Tras el pitazo final, se acercó a la tribuna donde estaban los hinchas de Polonia, que lo despidieron coreando su nombre, mientras él, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas.

El posteo de Robert Lewandowski tras la derrota de Polonia que lo dejó sin Mundial: ¿se retira de la Selección? No obstante, el impacto no terminó ahí. Minutos más tarde, el ex Bayern Múnich publicó un posteo que hizo ruido en todo el mundo. En sus redes sociales, subió una foto suya levantando la mano, acompañada por la canción “Time to say goodbye”, que en español se traduce a "Hora de decir adiós".