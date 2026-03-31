La desgarradora frase de Gennaro Gattuso tras la eliminación de Italia: "Si hoy me pinchan, no sale sangre"

La Selección de Italia se quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva al caer contra Bosnia. Gennaro Gattuso se mostró abatido luego del partido.

La pesadilla de la Selección de Italia no tiene fin. Tras no jugar en Rusia 2018 ni en Qatar 2022, tampoco irá al Mundial 2026, lo que la convierte en la primera campeona del mundo en ausentarse de tres ediciones del certamen de manera consecutiva. Un durísimo golpe para todo el pueblo italiano y para su DT, Gennaro Gattuso.

Rino, que había levantado la Copa del Mundo como jugador en Alemania 2006, llegó al banco de la Squadra Azzurra a mediados de 2025 y estuvo cerca de devolver a su combinado nacional al máximo campeonato ecuménico después de 12 años. Sin embargo, no pudo vencer a Bosnia este martes en la final del Repechaje y redondeó así un nuevo papelón.

Las duras declaraciones de Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso Italia vs Bosnia Gattuso no pudo salvar a Italia de un nuevo papelón. EFE Tras este durísimo mazazo, debió asistir a la conferencia de prensa, en la que se lo vio muy abatido y realizó unas muy desgarradoras declaraciones: "Es una verdadera lástima, pero esto es fútbol. Es un golpe. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no hay sangre, no sale nada. Duele, pero no siento nada", lanzó.

"Esta victoria era importante para nosotros, para nuestras familias, para los jugadores, para el movimiento y para todos. No quiero hablar del arbitraje ni de nada más", continuó en la misma sintonía, dejando en claro la ilusión con la que llegaron a este encuentro y la consternación con la que se van.

"Creo que es injusto, pero esto es fútbol. Llevo años involucrado en el fútbol. A veces me he alegrado y a veces he recibido golpes como hoy. Pero es difícil de digerir. Mis jugadores me sorprendieron hoy con su corazón, la dedicación que mostraron en el campo. Estuvimos en las trincheras y supimos mantenernos ahí. No vamos al Mundial por tercera vez. Personalmente, pido disculpas porque no lo logré", sostuvo Gattuso.