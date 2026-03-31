El fuerte motivo por el que Scaloni volvió a mandar al banco a Rodrigo De Paul en Argentina-Zambia

Al igual que ante Mauritania, el Motorcito fue suplente en la última prueba antes del Mundial y no tendría que ver con un inconveniente físico. ¿Y entonces?

La Selección argentina dejó atrás los fantasmas y se despidió del país con una actuación convincente: fue 5-0 ante Zambia en la Bombonera, en un partido que sirvió para dejar atrás las dudas que habían quedado tras el pobre triunfo 2-1 frente a Mauritania.

Después del amistoso del jueves pasado, en el que la Albiceleste estuvo muy lejos de su mejor versión y hasta fue superado por el humilde rival africano, Lionel Scaloni fue muy autocrítico y adelantó que para la última prueba de marzo iba a poner a los habituales titulares, buscando una respuesta necesaria del equipo a poco más de dos meses para el inicio del Mundial.

En ese contexto, el foco quedó puesto en la figura de Rodrigo De Paul. El Motorcito, quien ya había sido suplente ante los mauritanos, volvió a quedar afuera del 11 titular ante el segundo rival africano y su nueva ausencia generó una grata sorpresa dado a que se trata de uno de los máximos referentes del plantel campeón del mundo.

Argentina 2-1 Mauritania. Amistoso en la Bombonera. De Paul jugó los últimos 45 minutos ante Mauritania y entró a los 53' frente a Zambia: en ninguno fue titular. FotoBaires De Paul volvió a ser suplente en la Selección ante Zambia: el trasfondo de la decisión de Scaloni En un primer momento, se pensó que la decisión tenía que ver con una molestia física que arrastraba de sus últimas participaciones con el Inter Miami. Pero con el correr de las horas, empezó a tomar fuerza un trasfondo más fuerte: puertas adentro, el cuerpo técnico no estaría conforme con el nivel reciente del ex Racing, al menos con la versión que está mostrando en Estados Unidos.