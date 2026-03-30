La reflexión de Gennaro Gattuso sobre la presión en la previa del Repechaje entre Italia y Bosnia

La Selección de Italia jugará este martes la final para volver a meterse a un Mundial después de 12 años. Gennaro Gattuso, su DT, palpitó el encuentro.

La Selección de Italia jugará este martes uno de los partidos más importantes en mucho tiempo. Desde las 15.45 (hora de Argentina) se medirá en condición de visitante contra Bosnia y Herzegovina por la final del Repechaje europeo para el Mundial 2026, con la esperanza de volver a la máximo certamen ecuménico tras ausentarse de los últimos dos.

Desde su cuarta consagración en Alemania 2006, la Squadra Azzurra acumuló puros fracasos: fue eliminado en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que no pudo clasificar ni a Rusia 2018 ni Qatar 2022. Hoy son conducidos por uno de los futbolistas que levantaron la última Copa del Mundo 20 años atrás, Gennaro Gattuso, quien este lunes palpitó el trascendental duelo de mañana.

La declaraciones de Gennaro Gattuso de cara a la final contra Bosnia Gennaro Gattuso Selección de Italia Gattuso destacó la presión como un aspecto positivo. EFE "Jugás al fútbol para momentos como estos, para noche como estas. Si no sientes esa emoción en estas circunstancias, tienes que parar y colgar los botines. Sentir la tensión es lo más bonito que hay", destacó Rino en conferencia de prensa, manteniendo una misma línea que en sus declaraciones del jueves pasado tras vencer a Irlanda del Norte.

"Nos perdimos los últimos dos Mundiales, pero no debemos malgastar energías en estos pensamientos. Dediquémoslas al campo, porque las vamos a necesitar", apuntó en la misma sintonía respecto de los durísimos golpazos que sufrió la Nazionale en la última década, probablemente la peor de su gloriosa historia.

Selección de Italia Repechaje 2026 Italia se juega todo ante Bosnia y Herzegovina. EFE De todos modos, no desconoce la pesada mochila que cargan tanto él como el equipo en sus espaldas: "Siento una gran responsabilidad; tanto yo como las personas que me rodean debemos transmitir confianza a los jugadores mirándoles a los ojos. Creo que tenemos posibilidades de alcanzar el objetivo, el grupo ha mejorado en los últimos meses", remarcó Gattuso.